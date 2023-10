Projeto 'Correndo para o Bem' em Sete Lagoas: Incentivando a atividade física e ajudando a comunidade

A cidade de Sete Lagoas, tem se destacado por abrigar diversos projetos sociais que visam tornar a comunidade mais unida e solidária. Um desses projetos que vem ganhando destaque é o "Correndo para o Bem". Em uma entrevista exclusiva concedida ao portal SeteLagoas.com.br, Pablo Lanza, um dos responsáveis pelo projeto, compartilhou a inspiradora história e missão por trás dessa iniciativa.

Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal/ Correndo para o Bem

O "Correndo para o Bem" é um projeto de caráter social que nasceu a partir de desafios feitos por Pablo e Rogério, com o objetivo primordial de incentivar as pessoas a adotarem um estilo de vida mais ativo. Contudo, sua trajetória logo tomou um rumo inesperado, transformando-se em uma iniciativa que busca unir a prática da atividade física com a solidariedade.

"Como inscrição a gente não queria pegar dinheiro das pessoas, foi aí que surgiu a ideia de pedirmos cestas básicas como ajuda para entrar nos desafios, onde o mesmo foi tomando corpo, muitas pessoas participando, daí resolvemos criar um projeto com esse mesmo seguimento, juntando a atividade física e ao mesmo tempo ajudar as pessoas", relatou Pablo.

Atualmente, o projeto conta com seis membros: Pablo, Rogério, Bruno, Laísa, Victor e Andréia, e também existem voluntários. O principal objetivo do "Correndo para o Bem" é evidente: sempre ajudar aqueles que precisam e encorajar a prática da atividade física. "E temos como missão captar mais e mais pessoas para ajudar o máximo possível", conclui.

Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal/ Correndo para o Bem

O projeto se destaca por sua abordagem inclusiva, direcionando seus esforços para diversas comunidades. Seu compromisso em ser reconhecido não se refere à busca por fama, mas sim à garantia de que sua ajuda seja efetiva e perceptível. "A gente procura também fazer cada ação de formas diferentes, já fizemos ações para crianças, hospitais, cachorros de rua, comunidades carentes, escolas carentes e por aí vai."

Pablo relata que uma das perguntas mais frequentes é sobre a recompensa financeira pessoal. "Várias pessoas me perguntam quanto eu ganho por isso, eu ganho é satisfação em estar ajudando, e na verdade nós do projeto APENAS temos despesas, então nosso maior desafio é em relação a voluntários, convenhamos que tem vários projetos sociais então cada vez mais fica difícil captar materiais, dinheiro, receber coisas em geral para ajudar quem necessita, mas com muita luta a gente sempre dá um jeito."

Ele explica que cada ação realizada pelo CPB é gratificante, pois cada uma delas apresenta uma situação especial. "Quando a gente termina uma ação vem aquela sensação de dever cumprido e que temos mais força para correr atrás dos outros, seja ele um projeto de maior ou menor porte."

Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal/ Correndo para o Bem

Uma história marcante envolveu a doação de ovos de Páscoa na Cidade de Deus. "Inicialmente iríamos doar apenas para as crianças, mas quando chegamos, os pais começaram a nos pedir e cedemos para eles também, uma senhora pegou o ovo agradeceu muito e saiu, logo após ela veio com os olhos cheios de lágrimas agradecendo e nos abraçando, dizendo que salvamos a refeição do dia dela, isso mesmo, o ovo de Páscoa era a única refeição do dia, isso mexeu muito comigo, peguei um dinheiro na carteira e dei para ela comprar alimento, depois voltamos lá na Cidade de Deus e doamos cestas básicas e conhecemos um pouco como ela vivia, essa situação mexeu muito comigo."

Os planos futuros do "Correndo para o Bem" incluem a criação de uma sede permanente e a busca por parcerias com empresas e empresários de grande porte. Essa colaboração ajudaria a estender ainda mais sua assistência. A equipe do projeto acredita que, se mais empresas de médio e grande porte se envolverem em projetos sociais, poderiam fazer uma diferença significativa na comunidade.

E neste dia 05/10, o projeto está preparando uma festa incrível para alegrar as crianças da Escola Ápio Sólon Cardoso.

O foco do "Correndo para o Bem" é claro e inabalável: ajudar. Eles acreditam que, ao unir esforços e dar as mãos, podem impactar um número cada vez maior de pessoas, cumprindo assim seu principal objetivo: tornar o mundo um lugar melhor para todos.

Se você deseja se envolver ou contribuir com o projeto "Correndo para o Bem", basta acessar o perfil do projeto no Instagram @correndoparaobem e entrar em contato.

Da redação. Djhessica Monteiro.