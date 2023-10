'Bosque do Amanhã' supera expectativas com 6 mil mudas plantadas em 90 municípios, destaque em Lagoa Santa

Estima-se que essas árvores maduras removam, anualmente, uma média de 74,8 toneladas de CO2 equivalente da atmosfera. A meta inicial, lançada em setembro, era de plantar 6 mil mudas, o que representaria uma árvore para cada aluno participante do programa Jovens Mineiros Sustentáveis.

foto: Ingrid Bao /Sisema

Na sexta-feira, 29 de setembro, essa meta foi alcançada, mas os plantios ainda estão em andamento. Hoje, segunda-feira, 2 de outubro, foram plantadas 50 mudas no Bosque do Amanhã, localizado no município de Lagoa Santa. No dia 3 de outubro, o plantio acontecerá em Carangola, e no dia 6 de outubro, a atividade será encerrada em Padre Carvalho. O projeto superou significativamente as metas estabelecidas, com um total de 6.523 árvores plantadas por estudantes, criando bosques em todo o estado.

Durante o último mês, a iniciativa promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) envolveu mais de 90 municípios em Minas Gerais em uma ação de educação e conscientização ambiental voltada para crianças e adolescentes.

Estima-se que essas árvores maduras sejam responsáveis por remover, anualmente, uma média de 74,8 toneladas de CO2 equivalente do ar, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das atuais e futuras gerações. Durante a atividade realizada em Lagoa Santa, alunos do 7º ano da Escola Municipal Coronel Pedro Vieira plantaram 50 mudas de espécies nativas, como jacarandás e ipês, além de árvores frutíferas como goiabeira e cajueiro.

A secretária de Meio Ambiente de Minas Gerais, Marília Melo, comemorou o sucesso da iniciativa que envolveu mais de 90 municípios no plantio de mais de 6 mil mudas, promovendo a conscientização ambiental entre crianças e adolescentes. Ela destacou a importância de semear um futuro melhor e despertar o cuidado com a natureza nas novas gerações.

Em Lagoa Santa, as crianças plantaram mudas em uma praça do bairro Eldorado, cada uma identificada com o nome do aluno que a plantou. O vice-prefeito Breno Salomão ressaltou a expectativa de que essas árvores cresçam e prosperem, assim como o projeto do Governo de Minas beneficia as futuras gerações.

Foto: Ingrid Bao /Sisema

O projeto

Bosque do Amanhã foi lançado em comemoração ao Dia da Árvore e faz parte do programa Jovens Mineiros Sustentáveis (JMS) em Minas Gerais. O objetivo era plantar 6 mil mudas, correspondendo a uma árvore por aluno, e as mudas foram fornecidas por várias fontes, incluindo o Instituto Estadual de Florestas e parceiros privados. O projeto acompanhou o progresso do plantio por meio do "Arvorômetro" online e será incluído na plataforma de dados espaciais IDE-Sisema. Alinhado com o compromisso de Minas Gerais com a campanha Race To Zero, o projeto visa neutralizar as emissões de Gases de Efeito Estufa até 2050, contribuindo para mitigar as mudanças climáticas por meio do plantio de árvores, que absorvem CO2 da atmosfera e beneficiam o meio ambiente.

O programa "Jovens Mineiros Sustentáveis", desenvolvido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e coordenado pela Subsecretaria de Gestão Ambiental e Saneamento (Suges) por meio da Diretoria de Educação Ambiental e Relações Institucionais, engloba uma série de atividades de educação ambiental e cidadania destinadas à conscientização ambiental de estudantes do ensino fundamental em escolas municipais. Desde seu lançamento em março de 2022, aproximadamente 6.600 alunos foram beneficiados por essa iniciativa. No ano atual, o programa está ativo em 105 municípios de Minas Gerais.

Da Redação com Semad