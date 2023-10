Grave acidente envolvendo moto e bicicleta é registrado nesta terça (03/10) na Av. Norte-Sul, em Sete Lagoas

Um grave acidente aconteceu nesta terça-feira (03/10) na Avenida Múcio José Reis ("Norte-Sul"), bairro Belo Vale, em local também conhecido como Iraque em Sete Lagoas.

Foto: Redes sociais / Reprodução

Segundo informações de pessoas que podem ter presenciado o acidente, uma motocicleta teria perdido o controle da direção depois de ter sido fechada por dois carros. Na sequência essa motocicleta acabou atingindo pessoas perto da calçada. Os dois veículos que inicialmente fecharam a moto teriam evadido do local sem prestar socorro.

Populares se reuniram no local e acionaram o SAMU para atendimento às vítimas.

Segundo informações do SAMU de Sete Lagoas, a motocicleta não foi localizada ao chegar no local e duas vítimas foram socorridas. O motociclista de 25 anos que estava com múltiplas escoriações na face e ferimento na região frontal foi imobilizado e encaminhado pela unidade de suporte básico para o Hospital Municipal de Sete Lagoas.

Também de acordo com o SAMU a outra vítima foi um ciclista de 14 anos que apresentava traumatismo craniano e torácico. O estado de saúde do adolescente no momento do socorro era grave e ele foi entubado no local, sendo encaminhado na sequência para sala de emergência do hospital municipal.



Da Redação, Vinícius Oliveira