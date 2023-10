Escolas municipais de Sete Lagoas celebram a Semana das Crianças com várias atividades

Tradicionalmente, a semana das crianças é um período de festa nas escolas. E em Sete Lagoas, não é diferente. As celebrações comemoram tanto o Dia das Crianças, feriado de 12 de outubro, como também o Dia do Professor, no dia 15. Na semana mais curta, em função do recesso escolar nos dias 12 e 13, as 56 escolas municipais da cidade terão programações especiais, além de um cardápio bem apetitoso.

Imagem: internet

No dia a dia das escolas municipais, uma rotina diária de atividades cheias de muitas surpresas para os alunos, como animações com palhaços, oficinas de arte, circuito de brincadeiras, gincanas, contação de histórias, piquenique, show de mágicas e até baile da fantasia. "Demos autonomia para que cada escola criasse sua própria programação. Nossas crianças não se decepcionarão. Já estão todas na expectativa", conta a secretária municipal de Educação, Roselene Teixeira.

O cardápio para essa semana foi preparado especialmente pela equipe de nutrição da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura (Smeec), com uma alimentação saudável, criativa e bem atrativa para a criançada. "A alegria tem sido geral nas escolas e, nesta semana, os alunos não querem faltar de jeito nenhum. O entusiasmo e a alegria contagiaram todo o ambiente escolar", revela a gerente educacional do Município, Alexandrina Guimarães.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas