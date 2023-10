Mutirão de limpeza da Prefeitura está no bairro Montreal esta semana

O trabalho envolve equipes das secretarias de Obras, Meio Ambiente, Saúde e Codesel

O mutirão de limpeza da Prefeitura de Sete Lagoas chegou à sua 7ª etapa do ano com uma verdadeira força-tarefa no bairro Montreal esta semana. As equipes chegam cedo e já começam a remover entulhos, capinar lotes e eliminar focos de doenças como dengue, zika, chikungunya e leishmaniose, além de combater também a proliferação de escorpiões e do caramujo africano, ainda mais agora, com o início do período chuvoso.

O trabalho envolve equipes das secretarias de Obras, Meio Ambiente, Saúde e Codesel. "Temos observado que a cada mutirão os moradores colaboram mais. Chegamos no bairro e já vimos os materiais recolhidos, os quintais varridos, as podas feitas. Queremos isso. Conscientizar as pessoas a manter os ambientes limpos, já que no período de chuva aumenta a reprodução de vetores de doenças", comenta a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do Município, Patrícia Silveira.

O Gerente de Controle de Arboviroses do Município, Adriano Souza, reforça as dicas para evitarmos uma nova epidemia de dengue no ano que vem. "É um momento agora que mais precisamos do apoio da população, nesse período sazonal das arboviroses e endemias. Evite qualquer recipiente que possa acumular água, receba bem o agente de endemia em sua residência, entre em contato pelo Disque Dengue no 160 para, juntos, combatermos essas doenças. Queremos evitar uma nova pandemia de dengue no ano que vem", pede Adriano.

É importante que a população faça a sua parte, mantendo os quintais sempre limpos e as podas em dia, facilitando assim os trabalhos das equipes. O próximo mutirão de limpeza será na região do bairro Luxemburgo, de 23 a 27 de outubro. Na semana anterior, um carro de som da Prefeitura percorrerá as ruas do bairro alertando os moradores.

