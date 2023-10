Eclipse solar: Confira como vai ser a visão em Sete Lagoas e dicas de como ver

No dia 14 de outubro, os entusiastas da astronomia de todo o Brasil têm um encontro marcado com um espetáculo celestial imperdível: o único eclipse solar previsto para o ano de 2023. Este fenômeno promete cativar aqueles que se voltam para o céu em busca de maravilhas cósmicas.

Imagem: Reprodução/ Time and Date

Os sortudos que se encontram na região Norte do Brasil podem esperar uma visão ainda mais espetacular, com a possibilidade de testemunhar o raro "anel de fogo" formado em torno da Lua. No entanto, mesmo no Sudeste, os observadores terão a oportunidade de assistir a este evento astronômico, embora de forma parcial.

De acordo com informações do site especializado em Astronomia, Time and Date, os moradores de Sete Lagoas também poderão participar desse espetáculo celestial, desde que as condições climáticas colaborem e o céu esteja limpo. O eclipse poderá ser observado parcialmente na região, proporcionando cerca de duas horas e dezoito minutos de contemplação.

A programação detalhada do evento em Sete Lagoas é a seguinte:

15h36: Início do eclipse parcial, marcado pelo momento em que a borda da Lua toca a borda do Sol, conhecido como o "primeiro contato."

Início do eclipse parcial, marcado pelo momento em que a borda da Lua toca a borda do Sol, conhecido como o "primeiro contato." 16h49: Eclipse atinge o seu ponto máximo, onde o Sol fica mais oculto, proporcionando o momento mais impressionante do fenômeno.

Eclipse atinge o seu ponto máximo, onde o Sol fica mais oculto, proporcionando o momento mais impressionante do fenômeno. 17h53: O eclipse parcial se encerra, à medida que a borda da Lua se afasta da borda do Sol.

Vale ressaltar que, devido à proximidade do Sol com o horizonte durante o eclipse, é recomendável buscar um local elevado ou uma área desobstruída com visão desimpedida para o oeste, a fim de obter a melhor visualização do evento.

É importante enfatizar que observar um eclipse solar requer cuidados especiais para proteger os olhos. A NASA adverte contra o uso de óculos de sol comuns, filmes coloridos, filmes de raio X médico, vidro fumê e disquetes, pois esses materiais não oferecem proteção adequada contra a intensidade do Sol, podendo causar danos permanentes ou até mesmo cegueira em questão de segundos.

Portanto, para aproveitar com segurança o eclipse solar, recomenda-se a utilização de métodos como projetores, óculos de eclipse certificados pela American Astronomical Society, filtros solares apropriados e até mesmo a criação de um projetor simples usando uma caixa (veja como fazer abaixo).

Esteja preparado e desfrute deste evento celestial raro e fascinante com segurança e admiração pela grandiosidade do universo.

Projetor usando uma caixa

Imagem: Time and Date/Reprodução

Este tipo de projetor pinhole funciona com o mesmo princípio de um projetor pinhole básico. No entanto, a caixa torna este projetor muito mais resistente e fácil de colocar em uma superfície, e requer apenas alguns itens extras para construir.

Você vai precisar de:

Uma longa caixa de papelão ou tubo

Tesoura

Fita adesiva

Folha de alumínio

Um alfinete ou uma tachinha

Uma faca afiada ou cortador de papel

Uma folha de papel branco

Passos para construir o projetor:

Faça um furo retangular no final da caixa. Você pode colar 2 caixas juntas para fazer uma caixa longa. Quanto mais longa for a caixa, maior será a imagem projetada. Usando a tesoura, corte um pedaço de papel alumínio um pouco maior que o furo retangular. Certifique-se de que o papel alumínio esteja completamente plano e não enrugado. Cole o papel alumínio sobre o orifício retangular da caixa. Use o alfinete para fazer um pequeno furo no centro do papel alumínio. Cole a folha de papel na parte interna da outra extremidade da caixa.

Fique de costas para o sol. Coloque a caixa sobre sua cabeça com o orifício voltado para o sol. Ajuste sua posição até ver uma pequena projeção, uma imagem invertida, do Sol eclipsado no papel dentro da caixa.

Usando um tubo?

Se você estiver usando um tubo longo ou colando dois tubos juntos, siga estes passos adicionais: Corte a extremidade dos tubos e prenda a folha com um furo em uma das extremidades. Na outra extremidade, cole um pedaço de papel branco na extremidade do tubo. Isso funcionará como a tela. Perto desta extremidade, faça um furo retangular com a faca. Esta será sua janela de visualização. De costas para o Sol, aponte a extremidade da folha em direção ao Sol, inclinando o tubo ao longo dos raios solares. Olhe dentro do tubo através da janela de visualização até ver uma imagem invertida do Sol eclipsado na tela.

Da redação

Fontes: O Tempo e Time and Date