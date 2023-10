Sete Lagoas terá máxima de 32°C e pancadas de chuva isoladas nesta quarta (04); veja a previsão completa

Hoje, em Sete Lagoas, o céu estará predominantemente ensolarado durante a manhã, com o aumento gradual de nuvens ao longo do dia. A previsão aponta para a ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas no decorrer da tarde e à noite, com máxima de 32°C.

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

As temperaturas seguirão uma faixa ampla, com uma mínima de 19°C e uma máxima de 32°C. A umidade relativa do ar estará elevada, atingindo uma máxima de 90% e uma mínima de 40%, o que pode proporcionar uma sensação de abafamento, especialmente durante os períodos chuvosos. Em relação às precipitações, a previsão é de 8mm de chuva, com uma probabilidade de 90% de ocorrência.

Na parte da manhã, os céus estarão encobertos por muitas nuvens, com ventos fracos vindos do nordeste ao leste (NE-E). À tarde, as nuvens aumentarão, trazendo consigo pancadas de chuva isoladas, e o vento virará para o noroeste ao norte (NW-N), ainda com intensidade fraca. Durante a noite, a tendência é que a nebulosidade permaneça, acompanhada por pancadas de chuva isoladas, com o vento soprando do norte ao nordeste (N-NE), mantendo-se fraco.

Da redação com informações do INMET