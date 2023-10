Bombeiros apagam fogo em loja de roupas no centro de Sete Lagoas

Foi debelado pelo Corpo de Bombeiros um incêndio em uma loja de roupas localizada no Centro de Sete Lagoas, na noite de terça-feira (3). Ninguém se feriu.

Foto: Corpo de Bombeiros / divulgação

A corporação foi acionada após transeuntes virem fumaça saindo através de uma fenda na porta do estabelecimento. Ao chegarem no local, perceberam o foco de fogo; uma abertura pelo forro de gesso foi criado pela guarnição para aceder no interior da loja.

Lá, perceberam que peças de roupa guardadas no estoque tinham se incendiado mas de maneira incompleta. Os Bombeiros usaram extintores da loja e cerca de 30 litros de água para extinguir o incêndio.

A energia do local foi desligada por disjuntor; o gerente da loja foi até o local para acompanhar o trabalho da corporação. Segundo informação, as peças de mostruários não foram atingidas pelo fogo.

Não se sabe o prejuízo causado pelo sinistro no estoque da loja, que teve muitos danos. As roupas incendiadas foram postas para fora do local durante o trabalho dos Bombeiros.

Da redação