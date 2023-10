Praça Dona Miriam é inaugurada na rotatória de acesso à Inhaúma

A Praça Dona Miriam Elizabeth Teixeira Costa foi inaugurada com grande pompa e circunstância. O projeto abrange a rotatória de acesso à Inhaúma e suas proximidades, nas imediações do Restaurante Comida de Fazenda, que inclui a mercearia e açougue Dona Hilda, carinhosamente apelidado pelos clientes de Restaurante Buteco. A celebração foi repleta de homenagens e diversão, com um magnífico espetáculo da banda Canto Livre. Essa obra é resultado de uma colaboração entre o Sicoob Credisete e os empreendedores do restaurante.

Foto: Diário Sete Lagoas

O projeto de renovação foi concebido pelo escritório Bruna Chaves Arquitetura e Interiores e executado pela empresa Durães Engenharia. “Tudo foi pensando com muito carinho para entregar uma obra marcante para todos que passam por este local”, enfatiza a arquiteta Bruna Chaves.

O plano visa integrar a rotatória à área próxima ao restaurante, criando uma vasta área de convívio. Foram instalados equipamentos para proporcionar mais conforto e segurança aos frequentadores. "É com imenso orgulho e satisfação que o Sicoob Credisete participou desse momento inesquecível, que representou o verdadeiro espírito de cooperação. Uma nova realidade não apenas para Inhaúma, mas também para os municípios vizinhos e comunidades de grande relevância", avaliou Leonardo Chaves Costa, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credisete.

Da Redação com Diário Sete Lagoas