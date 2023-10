Sete Lagoas se destaca como a 3ª cidade líder em bloqueios de celulares furtados em Minas; veja como bloquear o seu

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) anunciou o bloqueio eficaz de mais de 6 mil celulares furtados em Minas Gerais, apenas nos primeiros nove meses deste ano. Essa ação foi realizada por meio da Central de Bloqueio de Celulares de Minas Gerais (Cbloc), uma ferramenta online que visa inutilizar os aparelhos de forma imediata.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo informações da Sejusp, os dispositivos resultantes de crimes podem ser utilizados pelos criminosos como moeda de troca, além de representar uma séria ameaça à privacidade das vítimas, já que muitas vezes contêm informações pessoais sensíveis. Nos últimos cinco anos, mais de 38 mil celulares roubados ou furtados foram bloqueados com sucesso por meio dessa iniciativa.

Belo Horizonte se destacou como a cidade com o maior número de bloqueios realizados em 2023, totalizando 1.786 casos. Outras cidades mineiras também tiveram registros de bloqueios significativos, como Uberlândia (205), Sete Lagoas (190) e Uberaba (187).

Como bloquear os dispositivos:

Para proteger seus dispositivos roubados ou furtados, o processo de bloqueio é simples e pode ser realizado online, seguindo os seguintes passos:

Registre a ocorrência na delegacia de polícia mais próxima.

Acesse o portal Cbloc, disponível na internet.

Informe seus dados pessoais.

Forneça o número do telefone que foi furtado ou roubado.

Anexe o comprovante do registro da ocorrência à plataforma.

Além disso, lojistas e transportadoras que tenham tido cargas subtraídas durante o transporte podem bloquear os aparelhos apenas informando o IMEI, um código internacional de identificação do telefone.

Bernardo Naves, superintendente de Integração e Planejamento Operacional da Sejusp, destacou a importância do bloqueio por IMEI: "No caso desses aparelhos, que ainda não estão vinculados a uma operadora em específico, o sistema permite a opção de bloqueio por meio do IMEI, que fica disponível nas notas fiscais das compras das cargas."

A medida visa não apenas proteger os cidadãos de possíveis crimes envolvendo seus dispositivos móveis, mas também dificultar a atuação de criminosos que utilizam esses aparelhos para cometer delitos e invadir a privacidade das vítimas. Portanto, é essencial que as vítimas ajam rapidamente e utilizem as ferramentas disponíveis para garantir sua segurança e a integridade de suas informações pessoais.

Da redação com Itatiaia