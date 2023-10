Shopping Sete Lagoas comemora seu aniversário com extensa programação infantil gratuita

O aniversário de 13 anos do Shopping Sete Lagoas está se aproximando e, em comemoração a essa data especial, foi preparada uma programação especialmente pensada para encantar todas as crianças e jovens visitantes.

Imagem: Shopping Sete Lagoas

Confira tudo que vai rolar:

07 e 08/10 (sábado e domingo): pipoca e algodão doce gratuitos

Horário: das 14h às 18h

Local: Próximo da loja Marisa

08/10 (domingo): Show gratuito de mágica com Mágico Marcelo

Horário: das 16h às 16h50

Local: Praça de alimentação

12/10 (quinta-feira): Show infantil gratuito com a banda Rock Baby

Horário: das 16h às 17h

Local: Praça de Alimentação

14/10: Show gratuito com Tio Bruno

Horário: das 18h às 21h

Local: Pátio das Águas

14 e 15/10 (sábado e domingo): pintura facial gratuita com Kellen Lima

Horário: das 14h às 17h

Local: No Coworking (em frente a loja Rosa make)

14 e 15/10: Encontro GRATUITO de princesas e super heróis no Mundo Show, em parceria com o Bálance Centro de Dança e com o Clube do Boxe - As inscrições deverão ser realizadas através do Sympla, a partir da próxima segunda-feira (09/10). O link estará disponível em @shoppingsetelagoas.

O Shopping Sete Lagoas abriu suas portas em 05 de outubro de 2010, proporcionando um novo centro de entretenimento para os habitantes da cidade e arredores. Leia a matéria aqui.

Da Redação, Maria Eduarda Alves