Morenas Saradas surgiu a partir da colaboração das empresárias Adriana (da Morena Flor) e Monica (das Óticas Ronaldo), com o propósito de promover a saúde e o bem-estar, especialmente para as mulheres, incluindo suas colaboradoras.

Imagem: Morenas Saradas

Em comemoração ao dia da mulher no dia 8 de março de 2020, foi realizado a primeira edição, na praça da igreja de São Pedro em uma bela caminhada até a serra Santa Helena no qual tiveram várias atividades. No total foram 230 participantes em um maravilhoso evento.

"Na pandemia em 24 de outubro de 2021, realizamos a segunda edição com um público restrito a 70 pessoas, muitas emoções e muitas novidades exclusivas", relata a organização do evento.

Com o sucesso das edições passadas, esse grupo de mulheres imparáveis não poderia deixar de dar continuidade a essa ideia. A criação do evento se transformou em algo muito esperado, contando com o apoio de grandes parceiros que estão organizando a quarta edição do Morenas Saradas.

Todas as edições foram sempre planejadas pensando no próximo. Na quarta edição, optou-se pela troca de 100 camisetas por fraldas geriátricas para a Vila Vicentina.

No dia 8 de Outubro acontecerá a 4° edição da caminhada Morenas Saradas em Sete Lagoas. A concentração será na praça São Pedro, às 7h. Ocorrerá um alongamento e logo depois os participantes vão seguir rumo à Serra de Santa Helena.



Durante o percurso haverá pontos de apoio com água para os participantes. No alto da Serra haverá um café compartilhado, permitindo que todos tragam algo para compartilhar durante a refeição.

Organização:

Morena Flor

Óticas Ronaldo

Apoio:

Studio LIVE

Só no Sapatinho

Liliane Mendes

Grupo Líder piscinas

Cacia Couros

Loja das Malhas

Compasso Academia

Agência i

Link 7 internet

Íttem

Heber Moreira

Feel Pro ciclismo

Donatus

Do Bem Laboratório

Patrícia Schwenck Ginecologia

Angelluz

Da Redação, Maria Eduarda Alves