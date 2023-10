Alunos de Sete Lagoas fazem campanha de arrecadação online para participar de olimpíada na Índia

Em março deste ano, os alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Sete Lagoas iniciaram uma jornada intensa na Olimpíada Brasileira do Saber (OBS). Após enfrentarem provas desafiadoras e passarem por várias etapas de classificação, a vitória finalmente chegou. Em julho de 2023, eles se destacaram com distinção na etapa final da OBS, que reuniu escolas selecionadas ao longo das três fases da competição. A conquista inclui um troféu de ouro no debate em língua inglesa e um troféu de bronze em raciocínio lógico.

Foto: Colégio Tiradentes de Sete Lagoas

A equipe do Colégio Tiradentes de Sete Lagoas tem um pedido a fazer hoje. Devido ao excelente desempenho na OBS, eles receberam um convite para participar da QUANTA, uma olimpíada internacional que acontecerá na Índia, em novembro. Na QUANTA, estarão escolas de aproximadamente 40 países que disputarão entre si.

Dada a escassez de recursos, eles precisam da ajuda da comunidade para arrecadar os fundos necessários para cobrir os custos da viagem até o início de Novembro.

Em entrevista Ana Luiza Freitas, uma das alunas da equipe nos conta como funcionou a OBS - Olimpíada Brasileira do Saber (julho de 2023) que os classificou para a QUANTA:

"A OBS começa com uma prova escrita que a gente faz aqui no colégio mesmo. Os classificados com melhor nota vão para a segunda fase. Os que passarem na segunda fase com a nota de corte altíssima são selecionados para a apresentação cultural, na qual nós falamos sobre Sete Lagoas em uma dimensão nacional em São Paulo e agora nós falaremos, se Deus quiser, para dimensão internacional."

O que vão apresentar na QUANTA?

"Na QUANTA as competições são bem parecidas. Adicionando uma competição de criatividade especial. E nós competimos por tudo isso com um porém, que tudo lá vai ser em inglês. Algumas competições em São Paulo não eram ministradas em inglês, porém agora todas serão porque na QUANTA vão 40 países. Então é muita gente e muitas escolas, nós somos uma das pouquíssimas escolas que foram selecionadas no Brasil", relata Ana Luiza.

Os membros da equipe serão escolhidos com base em suas habilidades individuais, somando sete estudantes e um professor.

Da esquerda para direita: Tatiane Martins (pós graduada em matemática e robótica), Gustavo Canabrava, Laura Quirino, Ana Luiza Freitas (vencedora do debate), Kelvin Wisley, Thiago Gabriel, Maria Clara Sales, Davi Balsamão (medalhista em raciocínio lógico), Crísia de Abreu (Mestre e Doutora em microbiologia), Matheus Mascarenhas, Artur Franklyn e Caio Ávila.

Caso queira contribuir, entre em contato com Tatiane Martins: (31) 9 9964 1341.

Acesse o Link da vaquinha .

Você também pode contribuir via Pix usando a chave: 4110870@vakinha.com.br

Da Redação, Maria Eduarda Alves