Pastor Leonardo Sale estará em Sete Lagoas neste sábado (07), para a 'Noite do Sobrenatural Betel'

No próximo sábado, dia 7, a partir das 19 horas, acontecerá o evento intitulado "Noite do Sobrenatural Betel, e se chamará Casa de Deus". O evento será conduzido pelo pastor Leonardo Sale e ocorrerá no ginásio do UNIFEMM, localizado na Rua Pedra Grande, no bairro Santo Antônio, em Sete Lagoas.

Foto: Divulgação

Para participar do evento, os interessados devem trocar um quilo de alimento por um ingresso. As trocas poderão ser realizadas até sexta-feira, dia 6, na Casa da Cultura, situada na Avenida Getúlio Vargas, número 91, no centro (próximo à orla da Lagoa Paulino), e também na Rua Bolívar, número 131, no bairro JK.

Da redação