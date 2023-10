Saiba como fica a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta quinta-feira (05)

A previsão do tempo para esta quinta-feira (05), em Sete Lagoas indica a presença de sol com algumas nuvens, porém, com a possibilidade de chuvas rápidas ao longo do dia e também durante a noite. As temperaturas variam entre 21°C de mínima e 33°C de máxima. A probabilidade de chuva é de 80%, com acumulação prevista de 15mm.

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

Os ventos sopram predominantemente do norte, com uma velocidade de 13km/h. A umidade relativa do ar varia entre 50% de mínima e 90% de máxima.

Pela manhã, podemos esperar muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, com ventos fracos predominando no sentido norte-noroeste. À tarde, a condição de muitas nuvens persiste, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e os ventos seguem fracos, agora no sentido noroeste-norte. Durante a noite, a previsão indica mais nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com ventos fracos soprando no sentido norte-nordeste.

Da redação com o INMET