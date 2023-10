Passando a Limpo desta sexta (06) recebe o Prefeito Duílio de Castro

O programa Passando a Limpo receberá o prefeito Duílio de Castro nesta sexta-feira (05). O entrevistado possui uma extensa trajetória política, tendo atuado como vereador por 10 anos, presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas e deputado estadual, eleito em 2010. Em 2016, assumiu como vice-prefeito municipal após a renúncia de Leone Maciel, e no ano de 2020, concorreu e venceu as eleições municipais, tornando-se prefeito para o quadriênio 2021/2024. Duílio de Castro é também graduado em Administração de Empresas e possui pós-graduação em Processos Legislativos e Políticas Públicas.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o site SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 08h, com reprise aos sábados às 09h. Também pela instagram do SeteLagoas.com.br (@setelagoas) você pode acompanhar o programa, que é transmitido ao vivo. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 9 9986 5732.

Foto: SeteLagoas.com.br