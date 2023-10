Festival Conexas: Sete Lagoas Cidade Criativa. Cidade Feliz; veja a programação completa

O Festival Conexas está prestes a transformar Sete Lagoas em um epicentro de inovação, cultura e felicidade. Com uma programação diversificada que inclui exposições, palestras, shows e atividades comunitárias, o evento promete cativar tanto moradores locais quanto visitantes. Prepare-se para uma jornada de conexões significativas e experiências enriquecedoras, enquanto Sete Lagoas se torna um centro de criatividade e alegria nos dias 27, 28 e 29 de outubro, no bairro Santa Luzia (Garimpo). Para mais informações, siga @festivalconexas e @alineneryanc.

Lideranças em grupo de trabalho no Conexas 2022 - Foto: Divulgação

Há cinco anos, o evento Conexas vem revolucionando a forma como Sete Lagoas realiza eventos, sempre focando na inovação, na experiência do público e na visibilidade dos clientes. A colaboração é mais do que uma palavra-chave aqui; é um valor fundamental. A cada ano, o festival surpreende o público com programações que destacam histórias de empreendedores locais, experiências gastronômicas incríveis, palestras inspiradoras e relacionamentos com marcas patrocinadoras. Em 2022, os organizadores receberam o depoimento de um casal que se conheceu no Conexas em 2018 e agora têm duas filhas, mostrando que o evento vai além dos negócios financeiros, promovendo conexões significativas entre as pessoas.

Para 2023, a organização decidiu expandir o evento além das paredes de um auditório, inspirada pelo Hacktown de Santa Rita de Sapucaí, conhecida como o Vale do Silício Brasileiro. Surgiu assim a ideia do Festival Sete Lagoas Cidade Criativa. Cidade Feliz.

O objetivo é tornar Sete Lagoas uma cidade criativa e feliz, e quanto mais pessoas, empresas e entidades se envolverem, maiores serão as chances de sucesso. Trata-se de uma construção coletiva, onde todos têm responsabilidade. O festival trará a inovação para as ruas, com shows em praças públicas, palestras sobre diversos temas, exposições fotográficas, artesanato, artistas locais, rodas de samba e participantes de várias regiões do Brasil. É um verdadeiro festival de economia criativa que transformará a cidade em um lugar de festa e felicidade.

O festival acontecerá no bairro Santa Luzia, também conhecido como Garimpo, que é o berço da cultura da cidade. Os ingressos são gratuitos, mas é necessário fazer inscrição para participar das atividades, clicando aqui. Em breve, será divulgada a programação completa das palestras.

Programação do Festival Conexas - Sete Lagoas Cidade Criativa. Cidade Feliz.

Inovação, Arte e Cultura

Sexta-feira, 27 de outubro de 2023

Das 17h às 18h: Recepção no SENAC com entrega das pulseiras e crachás.

Exposição de estandartes de fotos do Garimpo no Shopping Sete Lagoas.

18h: Local - Praça Geni Raposo - Culto Ecumênico e bênçãos.

Abertura do evento no palco principal.

Apresentação do Estúdio Expressar.

20h: Show com Robinho Bim.

Venda de comidas e bebidas diretamente com os comerciantes do bairro durante todo o evento.

Procissão da Guarda de Congo Moçambique.

22h: Encerramento das atividades.

Sábado, 28 de outubro de 2023

6h: Atividades para despertar no pátio da Igreja. Meditação, Ioga, Caminhada e Pedal até o Instituto Águas da Serra de Santa Helena, com retorno ao bairro.

9h: Contação de histórias e visita guiada ao Cemitério de Santa Luzia.

Café da manhã na casa de alguns moradores (mediante identificação e pagamento à parte).

Das 9h às 11h: Palestras gratuitas no SENAC.

Das 11h às 14h: Intervalo para almoço e roda de conversas nos espaços gastronômicos do Garimpo e nas casas de alguns moradores (mediante pagamento à parte).

Das 14h às 16h: Palestras gratuitas no SENAC.

Catira fotográfica no SENAC.

17h: Palestra no palco principal sobre o Propósito de Cidade Criativa e Feliz.

19h: Show com Samba Gol.

22h: Encerramento das atividades.

Domingo, 29 de outubro de 2023

Encontro da Guarda de Congo durante todo o domingo no Beco do Repolho.

9h: Contação de história e visita guiada com Paulinho do Boi ao Cemitério de Santa Luzia.

10h: Bate-papo com o jogador João Carlos e partida de futebol entre veteranos e jovens do Democrata e Bela Vista no Campo do Bela Vista.

11h: Apresentação do Coral Dom Silvério na Igreja de Santa Luzia.

15h: Encerramento do evento na Praça Geni Raposo com o Show "Dedey do Cavaco Convida a Velha Guarda do Samba".

O festival agradece aos patrocinadores que acreditam no projeto: Multitécnica, Sebrae, Shopping Sete Lagoas, Senac, e aos voluntários que são fundamentais para o sucesso do evento.

Realização: Aline Nery Conexões e Negócios e Octoplus Hub.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone 31.988082994 ou siga @festivalconexas e @alineneryanc.

Da redação com assessoria Festival Conexas