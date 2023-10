Vem aí a 1ª Conferência de Empreendedorismo Jurídico em Sete Lagoas

Será realizada a 1ª Conferência de Empreendedorismo Jurídico em 21 de outubro de 2023, na Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas (ACI), com início às 08h e término às 17h30. O evento visa promover o empreendedorismo entre advogados, bacharéis e estudantes de Direito. Para mais informações, acesse @empreendedorismojuridicooabsl

No próximo dia 21 de outubro de 2023, a cidade de Sete Lagoas será palco da primeira edição da Conferência de Empreendedorismo Jurídico, um evento imperdível para advogados, bacharéis e estudantes de Direito que desejam dar um impulso em suas carreiras e desenvolver habilidades empreendedoras.Com um elenco de 6 palestrantes, divididos em 3 painéis, esta conferência promete compartilhar dicas práticas, histórias inspiradoras e uma abordagem completa sobre como aplicar o empreendedorismo na área do Direito.

O evento será na Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas (ACI), localizada na Rua Nícola Lanza, 140, Centro. As atividades começarão às 08h e se estenderão até às 17h30.

Os interessados em participar podem adquirir ingressos através do formulário de inscrição, que você pode acessar clicando aqui.

Entretanto, é importante observar que a confirmação da inscrição está sujeita ao preenchimento do formulário e ao envio do comprovante de transferência, juntamente com a comprovação de matrícula, para o número de WhatsApp (31) 99773-9236.

Veja como chegar à conferência:



