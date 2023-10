Sete Lagoas está entre as 10 Melhores Práticas na Atenção à Saúde Materna e Infantil em Minas Gerais

Na última terça-feira, 3 de outubro, o Programa Marianas - programa de acolhida de mulheres em Sete Lagoas que desejam entregar sua criança recém-nascida para adoção - recebeu o Prêmio Mellyssa, de iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais, em parceria com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, em cerimônia realizada no auditório da Associação Médica de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O objetivo do prêmio é identificar, valorizar e divulgar ações e medidas de enfrentamento à mortalidade materna e infantil realizadas nos municípios mineiros.

Imagem: Divulgação

Desenvolvido por meio da parceria entre o Município de Sete Lagoas, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça e Hospital Nossa Senhora das Graças, o programa foi escolhido como uma das 10 melhores boas práticas na atenção à saúde materna e infantil no Estado. Entre mais de 70 inscritos, o Programa MariAnas ficou em 6º lugar, demonstrando a importância do acolhimento adequado das mulheres que não se sentem em condições de exercer a maternidade.

Estiveram presentes no evento de premiação integrantes e ex-integrantes do grupo de trabalho interinstitucional do programa: Cristina Oliveira Valadares (Conselheira Tutelar de Sete Lagoas), Priscila Clemencia Braga (psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde), Lúcia Helena de S. Silva (pedagoga da Secretaria Municipal de Educação), Luiz Gustavo Carvalho Soares (promotor de Justiça da 10ª Promotoria de Sete Lagoas), Maria José Garcia Alves Pereira (assistente social e ex-conselheira tutelar), Renata Lanza e Almeida (psicóloga e ex-integrante da equipe da instituição de acolhimento Bem Viver I), Roberta Mol de Araújo (assistente social da Secretaria Municipal de Saúde) e Cristiana Gonçalves dos Santos Gusmão, servidora do Ministério Público e idealizadora do programa, que recebeu a premiação representando toda a equipe.

Cristiana dedicou a premiação a todas as mulheres que, não se vendo em condições de exercer a maternidade, procuraram os meios legais para entregar sua criança aos cuidados de outra família e agradeceu a Deus pela missão e a cada pessoa que vem se dedicando para que o programa cumpra seus objetivos, primando pelo respeito às mulheres e pela garantia dos direitos das crianças à vida e à convivência familiar.

Com Prefeitura de Sete Lagoas