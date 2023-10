Um trágico acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (06) na rodovia MG-424, em Matozinhos, envolvendo uma carreta e um veículo de passeio. O acidente aconteceu por volta das 07h e resultou em uma colisão entre os dois veículos.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo de passeio, cuja identificação ainda não foi confirmada, lamentavelmente já estava em óbito no momento da chegada das equipes de resgate.

Além dos bombeiros, a equipe da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) também foi acionada para prestar assistência médica e suporte, enquanto a polícia militar e as autoridades de trânsito estiveram no local para auxiliar na coordenação do tráfego e iniciar as investigações sobre as circunstâncias que levaram a esse trágico acidente.

Uma perícia técnica foi solicitada para analisar minuciosamente as causas do acidente e coletar evidências que possam esclarecer os eventos que culminaram nessa colisão fatal. Nas imagens capturadas por outros motoristas que passavam pela rodovia, é possível observar a carreta com danos significativos na parte frontal e o veículo de passeio arremessado em um matagal, com sérios danos em sua parte superior, indicando a extrema violência do impacto.

A identificação oficial do motorista do veículo de passeio e mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente serão divulgados pelas autoridades competentes à medida que as investigações avançarem.

Da redação com Por dentro de tudo