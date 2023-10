Passando a Limpo: Prefeito Duílio de Castro fala sobre obras, iluminação de Natal e possibilidades de uma nova candidatura em 2024

O programa Passando a Limpo recebeu nessa setxa (06/10) o prefeito de Sete Lagoas Duílio de Castro. Na pauta vários assuntos como obras em andamento pela cidade, a situação financeira do município, mutirões de limpeza, preparativos para o Natal e uma possível candidatura à reeleição no ano que vem.

Álvaro Vilaça, Duílio de Castro e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

Duílio de Castro começou fazendo um balanço desses pouco mais de dois anos e meio de mandato, destcando sobretudo a regularização financeira do município e uma série de reformas em unidades escolares e de saúde, nas vias e a continuidade das obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Várias obras viárias têm chamado atenção devido à dimensão e complexidade das, como as reformas da Av. Castelo Branco e Rua Cachoeira da Prata. Duílio de Castro ressalta que obras assim não se tratam apenas de melhorias para o trânsito, mas fazem parte de uma estratégia para aprimorar a infraestrutura geral da cidade.

Sobre o Hospital Regional, uma obra de responsabilidade do estado de Minas, o prefeito disse que aproximadamente 55% das obras estão concluídas. A empresa vencedora da licitação para continuidade das obras está na fase de readequação do projeto, haja visto todo o tempo em que ficou parada e a necessidade do projeto ser atualizado frente às novas legislações e critérios técnicos.

Duílio de Castro falou também sobre a iluminação de Natal. Em 2022 as decorações luminosas atraíram bastante atenção de moradores e visitantes que registraram intensamente as paisagens nas redes sociais. Para o Natal de 2023 a expectativa é que os locais iluminados façam ainda mais sucesso.

Detalhando um pouco mais a instalação da ETE, o prefeito revelou que aproximadamente 60% das obras estão concluídas. O restante inclui a colocação dos equipamentos que de fato realizam o tratamento do esgoto antes de retornar as águas para córregos da região. São equipamentos de alto custo e que permitirão tratar aproximadamente 100% do esgoto gerado em Sete Lagoas. Atualmente 97,5% do esgoto gerado na cidade é coletado, mas apenas 10% são tratados.

Outro ponto abordado durante o programa foram os mutirões de limpeza promovidos pela prefeitura de Sete Lagoas. Duílio de Castro ressaltou a importância desse serviço em termos de saúde pública, mas fez um pedido à população para que também colabore não jogando lixo e entulho de maneira incorreta.

Uma das perguntas mais aguardadas dessa entrevista era se Duílio de Castro será candidato à reeleição em 2024 ou não.

O atual mandatário expôs que, após a renúncia do então prefeito Leone Maciel em 2019, ele assumiu o cargo pois era o vice na época. Segundo Duílio de Castro, o processo no qual sua chapa com Leone Maciel havia sido cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) em 2018 por suposto abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social na campanha de 2016 só veio a ser totalmente concluído em 2021, quando ele já havia assumido seu atual mandato após vencer as eleições regulares de 2020.

No entendimento da equipe jurídica de Duílio de Castro e baseando-se em algumas decisões da Justiça nesse sentido, ele ainda teria direito à segunda candidatura consecutiva/tentativa de reeleição. Mas também já houve decisões jurídicas em sentido contrário. Assim, Duílio de Castro afirmou que ele e sua equipe vão consultar oficialmente o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2024 para saber se poderá se lançar candidato a reeleição ou não. Havendo possibilidade, ele afirma que irá de candidatar.

Reveja o Passando a Limpo na íntegra: