Prefeito Duílio anuncia 2ª etapa da complementação salarial do piso dos profissionais da enfermagem

O prefeito Duílio de Castro anunciou, nesta sexta-feira, 6 de outubro, a conclusão do cronograma de pagamento do novo piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Esta foi a segunda etapa da complementação instituída pela Lei Municipal nº 9623/2023, sancionada no dia 27 de setembro, que contempla centenas de profissionais em Sete Lagoas.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O pagamento foi iniciado no dia 28 de setembro, quando a maior parte da categoria recebeu a complementação por meio de regulamentação do Governo Federal. Nesta primeira fase, alguns profissionais não foram contemplados por inconsistências em informações cadastrais. A situação foi corrigida e uma nova etapa de pagamentos está marcada para a próxima terça-feira, 10 de outubro.

Sete Lagoas foi um dos primeiros municípios de Minas Gerais a cumprir todas as etapas do processo que garante o benefício. “A complementação está garantida para todos os profissionais amparados pela lei. Outra boa notícia é que os enfermeiros receberão os valores retroativos, já que fizemos a correção das informações, enviamos para Brasília e tivemos êxito. Um reconhecimento a estes profissionais que dedicam suas vidas para salvar a vida de quem precisa de atendimento na saúde”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

O anúncio ocorreu durante reunião com o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, o coordenador de Gestão em Saúde, Alber Alípio Ribeiro, e o coordenador de Gestão Administrativa, Múcio Eduardo da Silva Júnior. “Temos que parabenizar a gestão do prefeito Duílio de Castro porque é uma das primeiras a contemplar as duas fases definidas por portarias. Sete Lagoas está cumprindo o compromisso com nossa classe tanto no serviço público quanto no Hospital Nossa Senhora das Graças”, declarou Alber Alípio, que também é colaborador do Conselho Regional de Enfermagem.

Com Prefeitura de Sete Lagoas