Neste sábado podem ocorrer pancadas de chuva concentradas durante a tarde e noite (acumulado de 8 mm durante o período).

Para esse sábado, dia 7, os termômetros iniciaram o dia marcando 22°C. À tarde, a temperatura pode subir para 32°C, e à noite, por volta das 20h, ela deve cair para 27°C.

Os ventos soprarão a uma velocidade de 6 km/h, e a umidade relativa do ar será de 69%. Há a possibilidade de pancadas de chuva concentradas durante a tarde e noite.

Já no domingo, dia 8, a temperatura máxima atingirá 34°C, enquanto a mínima será de 21°C. O período mais quente do dia será durante a tarde, entre 14h e 16h, quando os termômetros marcarão 33°C.

As chances de chuva para este dia são ainda menores, com apenas 1%. Portanto, o fim de semana se apresenta com ótimas condições para desfrutar do clima agradável sem se preocupar com chuvas.

Da Redação com Clima Tempo