Nesta sexta-feira (06), uma operação de patrulhamento visando à prevenção de crimes violentos e à repressão ao roubo resultou na prisão de um suspeito e na recuperação de uma carga roubada no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte.

Foto: Divulgação

O caminhão roubado, modelo VW/8.140 branco, foi localizado com sucesso graças ao rastreamento. As autoridades abordaram o veículo e constataram que a carga estava intacta. Durante a busca, foram encontrados bloqueadores de sinais, um simulacro de arma de fogo e a carga de carne na câmara frigorífica do caminhão.

As autoridades entraram em contato com a empresa proprietária do veículo e carga que informou que o motorista e dois ajudantes haviam sido sequestrados e estavam sendo mantidos em cativeiro e posteriormente abandonados no centro de Sete Lagoas.

As vítimas relataram que foram abordadas em Matozinhos enquanto estavam em rota de entrega e não conseguiram identificar os outros dois suspeitos, pois estavam encapuzados.

O suspeito foi detido, e a ação resultou na recuperação da carga e na libertação das vítimas. As investigações prosseguem para identificar e capturar os demais envolvidos no crime.

Da redação