Técnicos do TCE-MG fiscalizam obras do Hospital Regional de Sete Lagoas

Agentes do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG) estiveram na última quinta-feira (5) em Sete Lagoas realizando a fiscalização das obras do Hospital Regional. Prometido pelo governo do estado que a empreitada seria retomada este ano, a vistoria busca encontrar erros e melhorias.

Foto: Felipe Jácome / TCE-MG

Além do Hospital Regional de Sete Lagoas, foram visitados as obras dos centros de saúde de Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Governador Valadares e Teófilo Otoni. De acordo com o engenheiro civil e analista de controle externo do Tribunal de Contas Manoel Flores, a vistoria é uma ação de fiscalização, já que as obras ficaram paradas por muitos anos.

“Estamos fazendo uma vistoria, na modalidade ‘acompanhamento’, que é um tipo de vistoria em que acompanhamos ao longo do tempo a execução da obra. Neste caso foi uma contratação integrada, do projeto e da obra, então, seria interessante acompanhar todo este período”, explicou o analista.

O analista de controle externo, Otávio Simões, que também é engenheiro civil, destacou a importância do olhar técnico, durante as avaliações das obras paralisadas.

“O objetivo é verificar se os pontos de diagnósticos estão sendo contemplados ou não, no orçamento previsto pelo órgão estadual”, disse o engenheiro.

E a promessa é que a fiscalização do TCE-MG nestes hospitais regionais seja mais frequente, conforme explica o Coordenador de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, Douglas Emanuel: “Queremos identificar os riscos que venham ocorrer ao longo da execução das obras, de modo que haja uma atuação preventiva e assim contribuir para a retomada e conclusão destes hospitais e assim, atender a população mineira”, concluiu o coordenador.

A novela

Em setembro deste ano, o Governo de Minas anunciou a retomada das obras do Hospital Regional de Sete Lagoas - sendo objeto de campanha do atual governador Romeu Zema (Novo).

Parada desde maio de 2015, a obra de construção do Hospital Regional de Sete Lagoas atenderia ao menos 15 cidades do entorno, entregando 236 leitos SUS. Entre idas e vindas, em maio de 2021, o governador Romeu Zema anunciou, pela primeira vez, a retomada da empreita, a princípio com dinheiro do acordo de reparação do crime ambiental da Vale, em Brumadinho.

Apesar da promessa de que com incentivo privado de que o Hospital ficaria pronto em 2022, a garantia de que o enredo rocambolesco chegaria ao fim veio apenas em 18 de novembro deste mesmo ano, com a visita do secretário de saúde Fábio Bacheretti à Sete Lagoas. O dinheiro já estaria empenhado: "Nem pensamos nisso. A chance é praticamente zero. Já temos os recursos e é verba carimbada, não podem ser usados para outras despesas", disse o chefe da pasta à época.

Mesmo com o descrédito da população diante das promessas, o edital para a conclusão da obra foi publicado, com resultado divulgado em dezembro de 2022 - era previsto que em fevereiro deste ano, após a homologação do resultado, que as obras começassem. Ao menos R$ 103 milhões foram destinados para concluir o Hospital Regional de Sete Lagoas.

Da redação com TCE-MG