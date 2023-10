Carreta carregada de carvão tomba na BR-040 em Sete Lagoas

Na madrugada deste domingo (08), por volta das 01h15, um incidente impactante ocorreu na BR-040, no KM 475, em Sete Lagoas, no sentido Rio de Janeiro. Uma carreta, carregada de carvão, tombou no local, resultando na dispersão da carga no asfalto, bem como na interdição parcial da via, provocando um congestionamento de até 1 quilômetro.

Imagem: Reprodução/Google street view

As autoridades da Polícia Rodoviária Federal (PRF) relataram que a carreta, que havia tombado, já foi devidamente removida e reposicionada. Entretanto, a carga permanece no acostamento, aguardando a intervenção dos responsáveis pela sua retirada.

Não houve registro de vítimas decorrentes deste acidente, e a causa que levou ao tombamento da carreta permanece desconhecida.

A concessionária responsável pela gestão da rodovia, a Via 040, informou que o tráfego na área já se encontra livre, possibilitando a retomada normal da circulação.

10:30 - Sete Lagoas (MG), Km 474, fluxo livre. Ponto de ref.: acesso Cachoeira da Prata (MG-238). — Via 040 (@via040) October 8, 2023

Da redação