Previsão do tempo para Sete Lagoas nesta segunda (09)

A previsão do tempo para Sete Lagoas, nesta segunda-feira (09), é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas durante todo o dia. A temperatura mínima será de 20°C e a máxima de 33°C. A umidade relativa do ar pode chegar a 80%.

Foto: Vinícius Oliveira/ SeteLagoas.com.br

Há 90% de chance de chuva, com previsão de 8 mm de precipitação. O vento soprará do nordeste, com velocidade de 13 km/h. A umidade do ar varia entre 24% e 80%.

A população deve ficar atenta às condições climáticas, pois há risco de chuva forte e trovoadas.

Recomendações:

Em caso de chuva forte, evite sair de casa e, se for necessário, use roupas e calçados impermeáveis.

Não se abrigue debaixo de árvores, pois elas podem cair com o vento forte.

Se estiver dirigindo, reduza a velocidade e aumente a distância de segurança entre os carros.

Atenção: As informações são fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e podem sofrer alterações.

Da redação com informações do INMET