Fóruns setoriais vão escolher membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura - prepara a realização de fóruns setoriais, que têm como objetivo eleger novos membros para o Conselho Municipal de Políticas Culturais. A Secretaria Adjunta de Cultura está convocando todos os agentes da área cultural da cidade para participarem dos fóruns que serão realizados no dia 17 de outubro, às 18h, na Casa da Cultura.

Todas as pessoas ligadas ao setor artístico e cultural podem participar deste processo, que garante uma formação democrática e representativa do Conselho Municipal de Políticas Culturais, com um mandato de dois anos. “Todos querem ter voz no momento de decisões importantes para o setor e a participação no Conselho é garantia deste espaço. Esperamos que compareçam representantes de todas as áreas para garantir uma atuação mais assertiva do Conselho”, ressalta Geraldo Magela Pontes, secretário municipal adjunto de Cultura.

Os fóruns também se tornam uma oportunidade para que os agentes culturais de Sete Lagoas esclareçam dúvidas sobre o funcionamento e a importância do Conselho. Estão convocados representantes dos seguintes segmentos: Música; Patrimônio Histórico e Cultural, Artes Visuais, Biblioteca e Literatura, Artes Cênicas, Artesanato, Arquitetura, Cultura Popular, Produtores Culturais e Áudio Visual.

Serviço:

Fóruns Setoriais de Cultura

17 de outubro

18 horas

Casa da Cultura (avenida Getúlio Vargas, 91, Centro)

