Após incêndio, vítimas e centro religioso de Sete Lagoas buscam apoio para se recuperarem

Há mais de um mês, um incêndio trágico atingiu um centro religioso localizado no bairro Cidade de Deus, em Sete Lagoas, resultando em danos significativos e ferindo 12 pessoas (relembre o caso aqui). Hoje, fornecemos atualizações sobre o estado das vítimas e os esforços em andamento para recuperação.

Imagem: Reprodução/ @nzokiambetanjimbo

Das 12 vítimas, 10 estão recuperadas e duas ainda permanecem hospitalizadas no Hospital João XXIII, embora se encontrem em estado estável. É importante destacar que todas as vítimas estão recebendo apoio psicológico essencial, tanto da equipe de psicólogos do município quanto de voluntários, e a Casa Nzo Kiambeta Njimbo também está dando toda a assistência tanto para as vítimas quanto para suas famílias.

Conversamos com uma das sobreviventes, a costureira Michele, de 43 anos, que compartilhou suas experiências: "Antes de tudo, me sinto profundamente grata por estar junto com minha família após esse terrível acontecimento. O processo de recuperação tem sido desafiador, especialmente devido à demora na cicatrização das queimaduras, conforme orientado pela equipe médica", relata Michele.

Ela falou sobre os momentos desafiadores que vem sofrendo desde o incêndio e como está lidando com tudo: "Além das feridas físicas, também tive que enfrentar o preconceito de alguns intolerantes religiosos. Estou superando tudo isso graças ao tratamento psicológico oferecido pelo terreiro, ao apoio inestimável da minha família e dos amigos."

Ela também expressa sua gratidão às pessoas que foram e são importantes em sua recuperação: "Quero agradecer à equipe médica, em especial à Técnica de Enfermagem Bete e Cléo do Hospital Municipal, pelo cuidado excepcional que nos proporcionaram."

O incêndio causou danos consideráveis ao centro religioso, incluindo a perda irreparável da fiação elétrica, cadeiras e a pintura do local.

Diante desses desafios, uma campanha de doações está atualmente em andamento para auxiliar as pessoas afetadas por este incidente e contribuir para a restauração do centro. Qualquer quantia é bem-vinda, e as doações podem ser feitas através do PIX do centro, cujo CNPJ é 44.027.693/0001-81.

Adicionalmente, foi lançada uma rifa solidária com o objetivo de arrecadar fundos para apoiar a Nzo Kiambeta Njimbo em seus esforços de recuperação. Para obter mais informações sobre a rifa e como participar, clique aqui.

A organização também está em busca de um engenheiro elétrico voluntário que possa contribuir para o projeto de restauração do centro danificado. Se você possui as habilidades necessárias e deseja se voluntariar para essa nobre causa, entre em contato pelo número 31 9848-2177.

Da redação, Djhessica Monteiro.