Prefeitura de Sete Lagoas inicia reforma do CAPS Infantil

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi) é um serviço público de saúde que atende crianças e adolescentes que apresentem intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes ou sofrimento psíquico decorrente do uso de substâncias psicoativas ou dos mais variados tipos de abusos. A unidade de Sete Lagoas, que funciona na rua Floriano Peixoto, vem passando por uma ampla reforma, a maior dos últimos 20 anos.

Materiais e brinquedos foram guardados e, temporariamente, dão lugar à cimento e tinta. Tudo para transformar para melhor o ambiente, que precisa ser acolhedor tanto para os pacientes quanto para seus familiares e os próprios colaboradores da Saúde. "Essa obra faz parte da reestruturação e reforma de várias unidades de saúde do Município, como ESFs, Centros de Saúde, o Hospital Municipal, o CCZ e também o CAPS AD. O esforço da Secretaria é não só de melhoria nos fluxos, capacitações e na humanização do atendimento, como também na parte estrutural para podermos receber melhor os pacientes, seus familiares e os funcionários", revela o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

De acordo com a assistente Social Avani da Rocha, uma das coordenadoras da unidade, o Caps Infantil atua em várias frentes. "Atendemos casos de crises até abusos. Temos atendimento psiquiátrico, psicológico, oficinas terapêuticas, fazemos encaminhamento para unidades de saúde quando é o caso, além do atendimento das famílias", explica. "Essa reforma nos motiva a prestarmos um serviço cada vez melhor para a sociedade e mostra a preocupação dessa gestão com a saúde das nossas crianças", completa a servidora.

