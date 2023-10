1º Fórum de Saúde LGBTQIAPN+ discutiu políticas públicas para a comunidade em Sete Lagoas

Promover a reflexão interdisciplinar sobre políticas públicas e práticas de saúde para a população LGBTQIAPN+. Esse foi o objetivo de um fórum realizado pela Prefeitura de Sete Lagoas, em parceria com o Comitê Técnico de Políticas de Promoção à Saúde e à Equidade, na última quinta-feira, 5 de outubro, que lotou o Auditório da Casa da Cultura.

Foto: Prefeitura Municipal de Sete Lagoas

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, a atual gestão se preocupa com todos os nichos, todas as pessoas, com todas as suas particularidades e necessidades. "Esta é mais uma oportunidade de nos aproximarmos da população, ouvir suas queixas e anseios, as dificuldades de acesso à saúde e também os seus cuidados. Queremos garantir o acesso pleno à saúde também desse grupo de pessoas", garantiu. "É um movimento muito importante para prestigiar essa classe. Todo ser humano merece respeito, independentemente de cor, religião, sexualidade. Por isso estamos aqui apoiando mais esse evento da Secretaria de Saúde", completou a vereadora Marli de Luquinha, representando a Câmara Municipal.

Representantes do movimento apontaram a importância da iniciativa. "É muito importante termos uma saúde mais especializada, com qualidade não somente na área hospitalar como também na questão do atendimento. Além disso, também a questão do suporte psicológico, ambulatório para cuidados relacionados a tratamento hormonal, enfim, precisamos urgentemente normalizar os cuidados às comunidades LBBTQIAPN+", cobrou a militante e comunicóloga Bárbara Dias.

"Muitas das vezes a gente recebe relatos de profissionais da saúde que ainda não sabem lidar com a comunidade. Ao receber um paciente trans, muitas vezes por falta de conhecimento acaba ocorrendo a violação dos direitos da pessoa", revela o presidente do Movimento LGBTQIAPN+ de Sete Lagoas, Fábio Paiva.

De acordo com a palestrante Jeslia Soares, as políticas públicas de saúde para essa população impactam também em toda a sociedade. "A mudança começa a partir do momento que nós implementamos na sociedade, nas instituições, na família, no contexto social. Ao abordarmos essa temática em diferentes contextos, voltamos à valorização da vida e propagamos uma melhor saúde pública para todos", diz a psicóloga e palestrante. Ao final da palestra, os participantes puderam expor situações nos atendimentos e ouvir da Secretaria Municipal de Saúde possíveis melhorias.

Da Redação com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas