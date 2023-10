Prefeitura entrega 238 cadeiras de roda para assistidos da APAE de Sete Lagoas

Mais um dia de festa na APAE, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sete Lagoas. Na tarde da última sexta-feira, 6 de outubro, o prefeito Duílio de Castro, acompanhado do vereador Gilson Liboreiro, fez a entrega simbólica de 238 cadeiras de roda para a entidade.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Os visitantes percorreram as instalações da associação, cumprimentaram colaboradores, alunos e assistidos e conheceram as obras do futuro auditório. "Esse governo deu esse start de apoiar definitivamente a APAE. Agradecemos muito ao prefeito por estar disposto a sempre vir aqui e a buscar soluções para todos os problemas que surgem a cada dia", reconheceu o vereador Gilson Liboreiro.

O prefeito Duílio de Castro falou da alegria em mais uma vez estar na entidade que faz um grande trabalho tão importante junto às nossas crianças e jovens especiais. "Muito nos orgulha ser parceiros dessa associação que faz um trabalho tão importante. É um investimento gostoso de se fazer. Não tem preço que pague. Nosso abraço especial e gratidão a todos os colaboradores da APAE, tanto os funcionários quanto as empresas e pessoas que fazem suas doações", afirmou o prefeito Duílio de Castro.

A diretoria aproveitou a oportunidade para agradecer a parceria da Prefeitura e do vereador. "Gostaríamos de agradecer a parceria da Secretaria Municipal de Saúde, recebendo essas cadeiras que muito irão melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência não só da nossa cidade, mas também dos outros 26 municípios assistidos pela APAE de Sete Lagoas", lembrou a gerente administrativa Denize Carvalho, há 17 anos na entidade.

Para o presidente da associação, Jânio Santos, receber o prefeito Duílio de Castro e o Gilson Liboreiro é sempre muito bom. "Assim eles conferem onde os recursos recebidos pela APAE estão sendo aplicados, não somente para pessoas com alguma deficiência, mas também os nossos amputados, que atendemos com órteses, próteses e reabilitação. Essas cadeiras serão muito úteis para o nosso trabalho", afirmou.

Em novembro do ano passado, a Prefeitura de Sete Lagoas já tinha feito a entrega de 11 órteses, 11 próteses, 6 cadeiras adaptadas, 16 cadeiras motorizadas, 112 cadeiras padrões e de banho e 16 calçados adaptados, em um investimento total de R$ 219.525,24. Além disso, o CER II recebe mensalmente uma verba do município no valor de R$ 140.000,00 para a manutenção do espaço, que oferece reabilitação/habilitação física, intelectual e de transtornos do espectro do autismo.

Com Prefeitura de Sete Lagoas