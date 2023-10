Próvias 7L: Prefeito Duílio de Castro fiscaliza início das obras da Av. Padre Tarcizo Gonçalves

As obras do Próvias Sete Lagoas, o maior programa de pavimentação asfáltica da história da cidade, seguem a pleno vapor. Depois de iniciadas na Avenida Sabará, agora chegou a vez da Avenida Padre Tarcizo Gonçalves, importante via de acesso dos bairros Jardim Primavera, Bela Vista I e II, Cidade de Deus, Bouganville, Dona Silvia, entre outros. Na tarde desta sexta-feira, 6 de setembro, o prefeito Duílio de Castro fiscalizou o início dos trabalhos.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

"Aqui, entre o trevo da Barbosa Melo e o bairro Dona Silvia tem uma extensão de 6km. A avenida estava totalmente deteriorada. Agora faremos uma nova avenida, retirando todo o material antigo, com drenagem pluvial, base, sub-base e novo pavimento. Também vamos alargar a pista e fazer uma ciclovia de três metros de largura. Essa será a maior avenida de Sete Lagoas, importante tanto para os moradores da região quanto para o escoamento da nossa produção industrial", afirmou o prefeito Duílio de Castro.

A obra era esperada há décadas, prometida por várias administrações e executada agora, pela atual gestão. "Essa obra terá drenagem, asfalto novo e pista mais larga, além da ciclovia em toda a extensão, incluindo paisagismo e sinalização viária. Será a maior obra viária da cidade, o dobro da Av. Marechal Castelo Branco, inclusive. É uma região muito populosa e com muitas indústrias. Então, é uma via importante e temos que ter um cuidado especial com ela", reforçou o secretário municipal de Obras, Antônio Garcia Maciel.

Durante as obras, motoristas e ciclistas devem ficar atentos aos desvios. Os transtornos passam, mas o benefício fica. A próxima obra do Próvias a ser licitada contempla a avenida Guimarães Rosa e a rua Santa Luzia, em frente ao Clube Náutico. O local costuma ficar alagado durante chuvas fortes. Em breve, será mais um transtorno que ficará no passado. O Próvias contempla ainda a Av. Sabará (em andamento), Av. Raquel Teixeira Viana (concluída), Rua Benjamin Constant (concluída), Rua Dudu Azeredo (concluída), Rua Rei Salomão, Rua Ricardo Herbach, Rua Cordisburgo, Av. Amaral Gurgel, Av. Dalton, Rua Carlos Antônio Giordani e Rua Jasmi Gomes de Oliveira.

Com Prefeitura de Sete Lagoas