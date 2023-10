Via 040 inicia operação especial para feriado de 12 de outubro

Foi inciada pela Via 040, concessionária que administra a BR 040 entre Brasília a Juiz de Fora (e que corta Sete Lagoas) operação especial para o feriado de 12 de outubro. De acordo com a empresa, quadros de funcionários serão reforçados para o período.

Foto: Via 040 / Ilustração

A concessionária aponta que a quantidade de viajantes na rodovia aumentará em 16% no comparativo a dias normais. Não haverão obras nos dias de tráfego intenso. Além disso, a Via 040 irá colocar os seguintes equipamentos para a operação:

18 painéis eletrônicos de mensagens informarão, em tempo real, as condições da pista e do tráfego e o tempo estimado de viagem entre as cidades dos trechos de maior movimento.

21 postos de atendimento entre Brasília (DF) e Juiz de Fora (MG), com estacionamento, banheiros, fraldários, água e área de descanso.

23 veículos de inspeção circularão pelo trecho sob concessão 24 horas por dia, com profissionais preparados para auxiliar os usuários em diversas situações.

28 ambulâncias para resgate e socorro médico.

30 guinchos para remoção de veículos leves e pesados.

Viaturas de resgate de animais e combate a incêndios.

Qual melhor horário para viajar? A concessionária aponta os dias e horários de maior movimentação:

Quarta-feira (11/10) – Tráfego intenso das 17 às 21h

Quinta-feira (12/10) - Tráfego intenso das 07 às 12h

Sexta-feira (13/10) - Tráfego normal

Sábado (14/10) - Tráfego normal

Domingo (15/10) – Tráfego intenso das 17h às 21h

Casos de emergência

As placas de sinalização na rodovia possuem uma “carteira de identidade”. A Via 040 instalou etiquetas que identificam cada uma das mais de 22 mil placas de sinalização existentes no trecho, recurso que auxilia a operação da concessionária e agiliza o atendimento ao usuário.

Caso o usuário necessite de algum auxílio na rodovia e não saiba a sua localização exata, basta procurar uma placa mais próxima e verificar, no verso, um adesivo com um número de identificação. Esse número deve ser informado ao atendimento gratuito 0800-040-0040. Por ele, nossas equipes conseguem informações como quilômetro, sentido da pista, localização geográfica, dentre outros. Além disso, cada quilômetro da rodovia possui uma placa de cor azul indicando o marco quilométrico, outra forma que agiliza a busca por nossas equipes.

Da redação com Via 040