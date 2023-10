Campanha solidária: Ajude o Sr. Tarcísio a superar desafios e cuidar de sua família

Ajude o Sr. Tarcísio e sua família. Liza Kamei, proprietária do food truck Kamei Bentô localizado na feirinha, lançou uma campanha de arrecadação online para auxiliar esse cidadão dedicado, que enfrenta consideráveis desafios em sua vida.

O Sr. Tarcísio é pai de dois filhos gêmeos, ambos com autismo, o que demanda cuidados intensivos e gera um custo de vida substancial. Para complementar a renda familiar, o Sr. Tarcísio se dedica à coleta de latas de alumínio na cidade de Sete Lagoas. Muitos o conhecem por frequentar a Feirinha do Centro da cidade, onde ele busca suas latas e interage com as pessoas locais.

Infelizmente, recentemente, o Sr. Tarcísio teve sua bicicleta motorizada roubada, resultando em uma dívida para adquirir outra bicicleta, necessária para continuar sua atividade de coleta de latas. A nova bicicleta adquirida é usada, o que a tornou uma opção mais acessível, mas ainda não está quitada e requer reparos e manutenção.

A vaquinha foi criada com dois principais objetivos:

01 - Quitação e manutenção da bicicleta do Sr. Tarcísio: O montante arrecadado será usado para quitar a dívida da bicicleta e garantir que ela esteja em boas condições de funcionamento.

02 - Ajuda financeira para aquisição de medicamentos para os filhos: Parte dos fundos será direcionada para ajudar a família a adquirir os medicamentos necessários para os filhos, proporcionando uma maior tranquilidade financeira, mesmo que momentânea.

Para verificar a veracidade dessa história e entrar em contato diretamente com o Sr. Tarcísio, seu número de telefone é (31) 99540-3499. Além da vaquinha online, as pessoas também podem oferecer ajuda de outras maneiras.

A comunidade de Sete Lagoas se une em solidariedade ao Sr. Tarcísio e sua família, agradecendo a todos os amigos que contribuíram e demonstraram apoio.

da redação