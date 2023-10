CDL Sete Lagoas comemora 50 anos de existência

Em comemoração a esta data tão importante, a CDL Sete Lagoas está promovendo várias ações, e uma delas é o Baile de Gala no dia 21 de outubro de 2023, às 21 horas, no Salão de Festas do Clube Náutico de Sete Lagoas.

Imagem: Divulgação

Será uma noite grandiosa, momento de reencontros de quem construiu a história da CDL, dos amigos, de todos que fizeram esta entidade forte, representativa, que a cada dia agrega, integra e representa o empreendedor setelagoano, compartilhando informações e soluções com credibilidade, e promovendo ações que contribuem para o desenvolvimento econômico e social.

A CDL Sete Lagoas convida toda a comunidade para participar deste evento excepcional, que promete ser uma noite memorável, embalada pela Banda Beatzz, que irá incendiar a pista de dança com os maiores sucessos musicais.

Deliciosos coquetéis ficarão a cargo da Shark Coquetelaria, chopp bem gelado da Krug Bier, além de espumante para manter o clima de celebração.

Um buffet requintado, elaborado com pratos variados, para atender aos mais diversos gostos estará à disposição dos convidados, finalizando com um delicioso jantar.

Além dessas atrações, os convidados poderão conhecer um pouco da história da CDL em uma exposição logo na entrada do Clube Náutico, no dia do baile, em homenagem àqueles que fizeram e fazem, de forma voluntária, a CDL seguir em frente em seu propósito de estar junto ao comerciante.

"Este Baile de Gala é mais do que uma festa: é um momento de reflexão sobre o passado, um olhar para o presente e uma visão para o futuro", disse Geraldir Alves, presidente da CDL Sete Lagoas.

Para garantir o seu lugar nessa noite inesquecível, entre em contato através do WhatsApp: 31 99711-2889. Os associados da CDL desfrutam de descontos exclusivos e vantagens especiais.

A CDL conta com todos estes apoiadores para a realização do evento:

Sicredi Região da Produção

Clube Náutico de Sete Lagoas

Lago Palace Hotel

Ápice Contabilidade

Feel Pro Brasil

Krug Bier Cervejaria

Lúcia Raposo Cerimoniais

MyBox Marcenaria

Óticas Ronaldo

Só no Sapatinho Calçados

Jornal Sete Dias

Siga a CDL no Instagram @cdlsetelagoas para ficar por dentro de todas as atualizações e detalhes sobre o Baile de Gala.

Imagem: Divulgação

Conheça mais um pouco de nossa história:

Presidentes:

Fundador do SPC: Alcides dos Reis Bastos / 1973

Mariano R. Gonçalves / 1973 a 1976

Jonas da Costa / 1977 a 1978 - 1981 a 1988 - 1997 a 1998

Aloísio da Silveira / 1978 a 1979

Marcelo Luiz Volpi / 1979 a 1981

Murilo Facio Gonçalves / 1988 a 1992

Ildebrando Correa Cunha / 1992 a 1994

José Antônio de Oliveira / 1994 a 1996

Eudécia Ferreira Machado Meneses / 1999 a 2000 - 2001 a 2003 - 2004 a 2005

Vanessa Maria Lobato Maciel / 2006 a 2007 - 2008 a 2009

Maria Madalena de Oliveira Gonçalves/ 2010 a 2011 - 2012 a 2013

Hudson Marcelo Viana / 2014 a 2016

Geraldir Carvalho Alves / 2017 a 2019 - 2020 a 2022 - 2023 a 2025

Associados mais antigos:

Alterosa Imóveis / desde 23/11/1973 Bandeirante Motos / desde 28/11/1973 Vidraçaria Minas Gerais / desde 09/1976 Mobiliadora A Nova Serve Lar / desde 06/10/1976 Eletromara / desde 18/01/1977 Drogaria Sul Americana / desde 01/07/1981 Casa dos Parafusos / desde 30/12/1981 Morena Flor / desde 01/03/1982 Carlito Tecidos / desde 19/03/1982 Cortinas Carnot / desde 05/09/1983

Com Assessoria CDL