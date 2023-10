Na noite desta terça-feira (09), um acidente envolvendo um ciclista e um veículo ocorreu na MG-424, próximo à empresa Belo Cal e ao bairro São Miguel, em Matozinhos.

Imagem: Reprodução/ Internet

O condutor do veículo, um Fiat Palio, informou às autoridades que estava se deslocando no sentido Sete Lagoas/Matozinhos quando colidiu repentinamente com uma bicicleta que seguia na mesma direção. Como resultado da colisão, o ciclista sofreu uma fratura no cotovelo e foi prontamente socorrido.

De acordo com informações da Polícia Militar, o ciclista estava a caminho de Santa Luzia no momento do acidente.

