Colisão com animal em estrada deixa motociclista e passageira feridos em Sete Lagoas

Um acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta terça-feira, 10 de outubro, deixou duas pessoas feridas no bairro JK, em Sete Lagoas. O incidente aconteceu na estrada que leva ao distrito de Estiva, próximo ao aterro sanitário da região. Por volta das primeiras horas da manhã, a polícia foi informada sobre o acidente envolvendo uma motocicleta Honda CB 300.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram duas vítimas, um homem e uma mulher, caídos na lateral da via, a cerca de 20 metros da moto. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas imediatamente. Após uma avaliação preliminar, os profissionais de saúde constataram que o condutor da motocicleta apresentava sinais de alteração da consciência, lesão na face, traumatismo cranioencefálico e escoriações nos membros superiores e inferiores. A passageira também estava com suspeita de fratura na perna esquerda, lesão na região da boca e escoriações pelo corpo.

As vítimas receberam os primeiros atendimentos no local e foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Sete Lagoas, onde permaneceram sob observação médica.

Segundo relato de uma das vítimas às autoridades, eles estavam se deslocando na motocicleta no sentido distrito de Estiva/Sete Lagoas, quando um boi atravessou a rodovia de forma repentina. O condutor não conseguiu evitar o animal, resultando no atropelamento e na subsequente queda de ambos ao solo.

