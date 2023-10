Projeto Castramóvel permanecerá no JK durante o mês de outubro

O Centro de Controle de Zoonones (CCZ) de Sete Lagoas informou nesta terça-feira (10) que o projeto Castramóvel seguirá na Escola Estadual Júlio César Reis Oliveira, no bairro JK, neste mês de outubro.

Foto: Google Street View / ilustração

O projeto irá atender os moradores dos bairros São Francisco, Alvorada, Planalto, além do JK, com a esterilização gratuita de cães e gatos; toda terça e quarta-feira, ao menos trinta senhas são entregues para os interessados.

De acordo com o CCZ, têm direito a castração gratuita de seus animais os tutores com baixa renda: para comprovação, é necessário levar documento de identidade e comprovante de endereço. O endereço da E.E. Júlio César é Rua Cícero, 650, JK.

Regras

Não passam pela triagem as cadelas com mais de 30kg ou que estejam no cio, além de fêmeas gestantes e cadelas muito obesas. Após a cirurgia, o animal fêmea deve sair do local com uma roupa cirúrgica vestida sobre o curativo para preservar os pontos. Caso o tutor não tenha, pode levar uma blusa de malha que a equipe do CCZ confecciona na hora. Já o macho deve sair com o colar Elizabetano, que o tutor deve levar de casa. A retirada dos pontos cirúrgicos é feita após 15 dias, no próprio Castramóvel.

Da redação