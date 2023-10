Prefeitura inaugura Programa EducaSete com ensino superior gratuito no bairro Cidade de Deus

Atualmente são oferecidos os cursos de Pedagogia, Serviço Social e Administração, na modalidade semi presencial

Olhares atentos para a primeira aula que com certeza irá mudar suas vidas. A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - inaugurou a primeira unidade da faculdade AlfaUnipac no bairro Cidade de Deus, na noite desta segunda-feira, 9 de outubro. A parceria, chamada de EducaSete, disponibilizou 200 bolsas integrais para os cursos superiores de Pedagogia, Serviço Social e Administração, na modalidade semi presencial.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

"Estamos trazendo a faculdade para perto do aluno. Isso vai facilitar pra que ele possa concluir o seu curso com um custo bem menor e, mais do que isso, ter a oportunidade de aumentar sua renda", afirmou o prefeito Duílio de Castro, durante abertura da aula inaugural. O foco do programa são pessoas em situação de vulnerabilidade social, com as mensalidades custeadas pelo Município. "Através dessa parceria da Prefeitura e a faculdade AlfaUnipac, tivemos 500 inscritos, desses, os 200 primeiros foram selecionados. Fique atento para os próximos editais. Isso é Sete Lagoas acontecendo", reforçou a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves.

A vereadora Silvia Regina comemorou mais essa conquista para a região. "Quero muito agradecer ao prefeito Duílio de Castro. O senhor é um gestor do povo. Pedi ao prefeito que trouxesse uma faculdade para o Cidade de Deus, um lugar que tenho muito amor, carinho e zelo e esse pedido foi atendido. Que Deus o abençoe para que mais projetos como esse possam acontecer não só no Cidade de Deus mas em toda Sete Lagoas", enalteceu a parlamentar.

Representantes da AlfaUnipac também parabenizaram o Município pela iniciativa e desejaram sucesso aos novos alunos e alunas com a certeza de que este foi apenas o primeiro passo para mudar a realidade de suas vidas, de suas famílias e de toda a comunidade. A expectativa, agora, é que o programa EducaSete seja ampliado para outros bairros.

O programa

O EducaSete foi instituído pela Lei Municipal nº. 9422, de 18 de outubro de 2022, regulamentada pelo Decreto nº 6.961, de 3 de março de 2023, destina-se à concessão de incentivo financeiro a estudantes de nível superior em instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação, com início do curso no 2º semestre de 2023 e duração de quatro anos, ministrados pelo Instituto Educacional Alfaunipac, conforme Contrato Administrativo nº 046/2023, celebrado nos autos do Processo Licitatório nº 053/2023, Credenciamento nº 001/2023. Os aprovados receberão mensalmente até R$ 299,00 a ser depositados diretamente na conta bancária da instituição educacional, mediante comprovantes mensais de matrícula. Das vagas ofertadas, 5% serão para pessoas com deficiência. A AlfaUnipac de Sete Lagoas fica na rua Maria Dionízio Pereira, 185, Cidade de Deus.

Com Prefeitura de Sete Lagoas