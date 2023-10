Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira (11) em Sete Lagoas

A previsão do tempo para esta quarta-feira em Sete Lagoas indica um dia com sol pela manhã, com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite, são esperadas pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 19°C, enquanto a máxima atingirá 34°C. A probabilidade de chuva é de 90%, com um acumulado de 5 mm. O vento sopra do leste-nordeste a uma velocidade de 20 km/h. A umidade do ar varia de 38% a 88%.

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

Durante a manhã, o céu estará com poucas nuvens, a temperatura pode chegar a 27°C. Na tarde, muitas nuvens se formarão, acompanhadas por uma probabilidade de pancadas de chuva isoladas, a temperatura chegará a 34°C. Na noite, muitas nuvens permanecerão no céu, e a temperatura cairá para 24°C.

Da redação com informações do INMET