Dia da Guarda Civil Municipal é celebrado em Sete Lagoas com solenidade especial no Casarão

Uma comemoração carregada de simbolismo marcou o Dia da Guarda Civil Municipal (GCM) em Sete Lagoas. A data é celebrada em 10 de outubro e uma solenidade, realizada no Centro Cultural Nhô Quim Drummond – o Casarão, homenageou a corporação que cumpre papel tão importante nas ações de segurança, prevenção, orientação e inteligência. Uma história de atuação em prol da sociedade de mais de duas décadas.

Divulgação: Prefeitura de Sete Lagoas

A GCM de Sete Lagoas foi criada por meio do Lei Complementar nº 66, de 28 de dezembro de 2001. Desde então, foram realizados três concursos públicos com as turmas sendo empossadas em 2003, 2008 e 2014, respectivamente. “A Guarda Municipal é uma grande parceira de nossa gestão, ela é essencial. Uma atuação exemplar na defesa do patrimônio, pontos turísticos e do bem-estar dos servidores e da população”, destacou o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

Em Sete Lagoas são 83 agentes que trabalham durante sete dias da semana em patrulhamentos, operações, campanhas e atendendo chamados. Uma equipe que ganhou potencial nos últimos anos com nova sede, frota reforçada, treinamento, valorização e reconhecimento. Um marco neste processo foi a certificação para atuação com arma de fogo a partir de 5 de novembro de 2021. “Foram muitas conquistas que devemos comemorar nesta data. Meu agradecimento a toda a tropa, são homens e mulheres que dedicam sua vida por essa missão. Cada agente cumpre muito bem o papel de ser o protetor e o amigo do cidadão”, definiu Sérgio Andrade, comandante da GCM.

As atribuições da Guarda Municipal vão além de segurança do patrimônio público, histórico e cultural. No dia a dia, as patrulhas estão nas escolas, nas ruas e também cumprindo um importante papel nas áreas turísticas. “Que dia especial. Uma oportunidade de agradecer pelo excelente atendimento da Guarda Municipal com a população e também com os turistas. Pessoas que visitam nossa cidade ficam encantadas com a excelente recepção, cuidado e ótima comunicação dos agentes. Eles são responsáveis pela boa imagem que todos levam de nossa Sete Lagoas”, ressaltou Maria de Lourdes Pinto, diretora do receptivo Lourdinha Turismo.

A celebração contou com homenagens, sorteios de brindes e uma apresentação especial de música clássica pelo agente Hermom Klein. Um momento marcado por emoção, integração e uma enorme sensação de reconhecimento.

Da Redação com Prefeitura Municipal de sete Lagoas