12 de outubro: Veja o que abre e o que não abre neste feriado

O funcionamento de bancos, INSS e shoppings será alterado nesta quinta-feira, 12 de outubro, devido ao feriado em comemoração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida e ao Dia das Crianças. Confira o que estará aberto e fechado neste dia:

Foto: Reprodução/ Internet

Bancos:

As agências bancárias não estarão em funcionamento na quinta-feira e reabrirão na sexta-feira. Os consumidores poderão efetuar pagamentos e realizar transações por meio do internet banking. As contas com vencimento no dia 12 poderão ser pagas no próximo dia útil, sexta-feira, 13, sem a incidência de multa. Clientes terão à disposição canais digitais, como o site e aplicativo, durante o feriado, possibilitando a realização de transferências e pagamentos de contas nos dias em que as agências estiverem fechadas.

Correios:

Os Correios não terão atendimento nas agências, mas disponibilizarão canais alternativos, como a seção "Fale Conosco" do site, atendimento automatizado pelos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100, além do chat. O funcionamento retornará ao normal na sexta-feira.

INSS:

As agências do INSS não funcionarão na quinta-feira, e a sexta-feira será ponto facultativo para os servidores públicos federais, o que significa que as agências da Previdência Social também permanecerão fechadas. O atendimento pela Central 135 estará disponível das 7h às 22h. Os beneficiários podem utilizar o aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS) para solicitar benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimentos presenciais.

Postos de Combustíveis:

Os postos de combustíveis devem operar, no mínimo, de segunda a sábado, das 6h às 20h, de acordo com as determinações da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o que inclui o funcionamento em feriados.

Shoppings:

Os shoppings terão horários especiais na quinta-feira, conforme as convenções coletivas estabelecidas em parceria com os sindicatos dos trabalhadores. Na sexta-feira, 13 de outubro, o funcionamento voltará ao normal. Para informações específicas sobre o horário de funcionamento de cada shopping, os clientes podem consultar os sites e redes sociais de cada estabelecimento.

Confira abaixo o horário de funcionamento do Shopping Sete Lagoas:

Da redação com UOL