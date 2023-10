Graves acidentes na BR-040 causam congestionamento nesta quarta (11); uma vitima fatal

Graves acidentes na BR-040 causam congestionamento nesta quarta, resultando em uma vítima fatal. Dois trechos, próximos a Congonhas e Nova Lima, estão parcialmente bloqueados, sem previsão de liberação da pista.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Na tarde de hoje, dois graves acidentes tumultuaram a BR-040, afetando as regiões metropolitanas de Belo Horizonte e Central de Minas. Os incidentes ocorreram em um momento sensível, às vésperas do feriado prolongado do dia 12 de outubro, quando o fluxo de veículos nas estradas costuma aumentar consideravelmente.

No primeiro incidente, um caminhão colidiu com a traseira de uma carreta no quilômetro 606, no bairro Pires em Congonhas, na região Central de Minas. O motorista do caminhão ficou preso às ferragens, sendo resgatado pelas equipes da concessionária Via 040 e pelos Bombeiros. Como resultado, a pista encontra-se parcialmente bloqueada, causando lentidão na área.

O segundo acidente envolveu vários veículos e ocorreu nas proximidades da Lagoa dos Ingleses, na divisa entre os municípios de Nova Lima e Itabirito, no quilômetro 566. Imagens compartilhadas nas redes sociais revelam danos significativos nos veículos envolvidos.

A pista nesse trecho também está parcialmente bloqueada, com congestionamento de aproximadamente cinco quilômetros em ambas as direções. Até o momento, não há previsão para a liberação desses trechos afetados.

Da redação com Itatiaia