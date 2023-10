Bairro JK é mais um a ganhar moderna iluminação de LED em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas segue com seu programa para modernizar toda a sua iluminação pública por meio da troca das antigas lâmpadas de sódio por novas lâmpadas de led, mais econômicas, com maior durabilidade e brilho. A iniciativa, além da economia e maior luminosidade, leva mais segurança aos moradores. As equipes da Prefeitura deram duro essa semana para concluir o serviço no bairro JK. Na noite desta terça-feira, 10 de outubro, o prefeito Duílio de Castro conferiu o término dos trabalhos na praça do bairro, acompanhado do vereador João Evangelista.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

"Meu celular bombou. Assim que a iluminação foi concluída, todo mundo me mandou mensagem agradecendo por esse benefício que o senhor trouxe para o nosso bairro, que é lugar de família. A iluminação traz mais segurança. Isso beneficia também os jovens que saem da aula tarde para chegar em casa à noite. O povo do JK é muito grato. O senhor atendeu ao nosso pedido e trocou toda a iluminação do bairro. Agora as noites parecem dia", afirmou o vereador João Evangelista.

O JK se une, agora, a dezenas de bairros de Sete Lagoas que já receberam a nova iluminação de led. "Quando o vereador nos faz um pedido, atendemos não ao vereador, mas sim a comunidade, pois é o vereador que representa a comunidade. Leve nosso abraço a todos os moradores do bairro JK, que receberá em breve outras melhorias também", destacou o prefeito.

Paulinho Doçura, morador do bairro há 16 anos, agora traz o filho para andar de bicicleta à noite na praça iluminada. "O bairro era bem escuro. Mas devido à troca de lâmpada, diminuiu a frequência de transeuntes mal intencionados. Ajuda também na fiscalização pública e fica bem mais seguro a gente poder trazer as crianças aqui na praça", apontou. "A iluminação ficou ótima. Era tudo escuro, aquelas lâmpadas amarelas. Agora tá mil maravilhas, a cidade está toda iluminada, ficou ótimo", completou Carlão da Ki-Legal.

As jovens Ana Luiza e Ana Júlia, agora, modem descansar com segurança na praça ao voltarem da academia. "Na verdade a gente usava outro caminho porque a gente achava aqui muito perigoso. A gente tinha medo de passar por essa praça. Agora, com a iluminação nova, está bem melhor. A gente se sente mais confortável e mais segura de descansar ou mesmo de dar uma volta por aqui", confirmou Ana Luiza, que mora no bairro Alvorada e passa pela praça do JK no caminho para casa.

Bairros iluminados com led

Bairros que já receberam a nova iluminação de led: Aeroporto, Barreiro, Belo Vale, Boa Vista, Bom Jesus, Brasília, Canaã, Catarina, Catavento, Centro, Chácara do Paiva, Cidade de Deus, Danta Lanza, Dona Dora, Dona Silvia, Eldorado, Esmeraldas, Esperança, Estiva, Fazenda Velha, Glória, Indústrias, Itapuã, Jardim Arizona, Jardim Carolina, Jardim dos Pequis, Jardim Europa, JK, Lagoa Grande II, Mangabeiras, Mata Grande, Montreal, Morro do Claro, N.S. das Graças, N.S. do Carmo, Nova Cidade, Orozimbo Macedo, Padre Teodoro, Panorama, Papavento, Piedade, Progresso, Quintas do Lago, Recanto da Mata, Recanto da Serra, Residencial Pôr do Sol, Riacho do Campo, Santa Maria, Santo Antônio, São Cristóvão, São Dimas, São Geraldo, São João, São Jorge, Serra de Santa Helena, Silva Xavier, Titamar, Tropical, Vale das Palmeiras, Vapabuçu e Várzea.

