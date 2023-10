Alunos da UNIFEMM em Sete Lagoas montam projeto 'Patas Amigas' para arrecadar doações

Alunos do curso de Medicina Veterinária da UNIFEMM em Sete Lagoas Marcos Paulo Marques Pereira e Julyanna Christina Souza (6° período), Ana Clara Bruno França e Carlos Eduardo Rodrigues Maciel (4° período) criaram um projeto como intenção de ajudar ONGs da causa animal, inicialmente em colaboração com outra ONG de Caetanópolis da qual eles conheceram a responsável.

Divulgação

A iniciativa de Marcos Paulo, Julyanna, Ana Clara e Carlos Eduardo é inspiradora. Eles têm como objetivo central colaborar com a APAC (Associação de Proteção aos Animais de Caetanópolis) que se dedica à proteção e cuidado de animais. Inicialmente, o foco do projeto será a colaboração com a ONG local de Caetanópolis, e isso porque eles já possuem uma conexão com a fundadora e diretora da ONG naquela região.

"Somos um grupo de estudantes e estamos iniciando o Projeto Patas Amigas, que tem como objetivo ajudar ONGs de animais que, infelizmente ainda não tem um lar para chamar de seu. Estamos contando com doações da comunidade, lojistas, clínicas veterinárias, pet shops tentando viabilizar a melhoria da qualidade de vida dos animais. Cada doação ou intervenção dos nossos amigos e parceiros faz muita diferença na vida desses animais. Portanto, contamos com a colaboração de cada coração generoso que possa nos ajudar. Ainda que seja mínima a sua ajuda, somada a tantas outras viabilizará não só nossa formação acadêmica, mas também a construção de um mundo melhor”, contam os organizadores do Patas Amigas.

O material coletado será empregado na criação de um parquinho dedicado aos animais. O grupo também solicita doações de ração, medicamentos ou contribuições financeiras para auxiliar uma variedade de animais. Há planos de também realização uma feira de adoção para ajudar a ONG.

O projeto do parquinho é aberto ao público, permitindo que qualquer pessoa visite a Associação Protetora dos Animais de Caetanópolis (APAC) e desfrute das instalações.

No semestre anterior parte do grupo atual, junto de outros alunos, realizou parceria com o CCZ de Sete Lagoas, na construção de outro espaço planejado como este, com apelido de "Parcão". Confira imagens do local:



Os interessados podem ajudar o Patas Amigas, enviando mensagem no perfil @projeto.patasamigas ou no contato (31) 99926-9326

Pix: patasamigas2023@gmail.com

Da Redação, Maria Eduarda Alves