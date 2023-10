Alerta no feriado: Veja quais rodovias estão interditadas e quais são os pontos de atenção em MG

Quem planeja viajar durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, nos dias 12 e 13 de outubro, deve estar ciente das condições das estradas em Minas Gerais. No estado, 71 rodovias estão parcialmente interditadas, incluindo quatro rodovias federais. Na BR-381, em particular, existem dois pontos de bloqueio. Além disso, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) identificou mais 218 pontos de atenção nas pistas de Minas Gerais.

Foto: Reprodução/ Internet

O maior fluxo de tráfego durante o feriado é esperado em direção às cidades históricas, como Mariana, Ouro Preto e São João del Rei, além de Capitólio e o litoral. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-040, no km 745, em Santos Dumont, há uma interdição parcial devido a uma erosão na pista no sentido Rio de Janeiro. O tráfego está sendo direcionado para uma faixa em cada sentido.

Na BR-381, a primeira interdição ocorre no acostamento no km 229, em Belo Oriente, seguida por outro bloqueio parcial em Antônio Dias, no km 310, no sentido de Ipatinga. Ambos os locais estão devidamente sinalizados.

Além disso, a alça de acesso ao túnel na BR-116, no km 280,9, em Teófilo Otoni, no sentido aeroporto, encontra-se interditada. Na BR-262, o km 195, em João Monlevade, está parcialmente bloqueado no sentido de Belo Horizonte devido a uma erosão na pista, com o tráfego desviado para a pista contrária.

A Polícia Militar Rodoviária identificou um total de 71 rodovias com interdições parciais em todo o estado, juntamente com 218 pontos de atenção que podem indicar possíveis problemas nas pistas.

Confira abaixo:

Da redação com O Tempo