Feriado será com chuva em Sete Lagoas? Confira a previsão para esta quinta (12)

Nesta quinta-feira, dia 12 de outubro, celebra-se o feriado de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Muitos aproveitam esse dia para viajar ou desfrutar ao ar livre. Diante disso, surge a pergunta comum: haverá chuva em Sete Lagoas durante o feriado? De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a resposta é que a probabilidade de chuva é baixa para amanhã.

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

A previsão aponta um dia com sol e aumento gradual de nuvens ao longo do dia. À noite, existe a possibilidade de ocorrer pancadas de chuva na região.

A temperatura mínima prevista é de 20°C, com uma tendência de ligeira elevação ao longo do dia. A temperatura máxima deve atingir 35°C, com uma tendência de elevação.

A umidade relativa do ar varia de 30% a 80%. A previsão de chuva indica um acumulado de 5mm, com uma probabilidade de 90%. O vento predominante será do nordeste, com velocidade de 12km/h.

Pela manhã, espera-se poucas nuvens no céu, com ventos fracos vindos do norte-nordeste. Durante a tarde, a cobertura de nuvens aumentará, com ventos fracos predominando no sentido nordeste-norte. À noite, a expectativa é de muitas nuvens, com ventos fracos soprando do leste-sudeste.

Atenção: As informações são fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e podem sofrer alterações.

Da redação