Passando a Limpo desta sexta (13) recebe Aline Nery

Aline Nery, renomada publicitária e líder da comunidade Conexas, é a convidada do programa "Passando a Limpo" desta semana. Reconhecida como pioneira em diversas áreas, Aline está prestes a realizar o Festival Conexas, marcado para os dias 27, 28 e 29 de outubro e com localização no bairro Garimpo. O evento promete um verdadeiro mergulho na economia criativa, oferecendo uma rica programação que inclui palestras de alto nível, apresentações musicais, partidas de futebol, encontros com personalidades influentes e uma seleção gastronômica de dar água na boca.

Foto: Arquivo Pessoal/Aline Nery

Passando a Limpo

O Programa, apresentado por Álvaro Vilaça e Wagner Oliveira é uma parceria entre a Rádio Eldorado e o site SeteLagoas.com.br. O Passando a Limpo vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras, a partir das 08h, com reprise aos sábados às 09h. Também pela instagram do SeteLagoas.com.br (@setelagoas) você pode acompanhar o programa, que é transmitido ao vivo. Cada semana o programa tem um tema diferente e novos entrevistados convidados. Quem quiser participar também pode enviar mensagens de texto ou WhatsApp através do número (31) 9 9986 5732.