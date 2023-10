A Uinversidade Federal de São João Del Rey (UFSJ) garantiu na quarta, 4, em Brasília, apoio do Governo Federal e dos órgãos de fomento para o incremento da pesquisa na Universidade. Na semana passada, um dos projetos desenvolvidos no Campus Sete Lagoas foi premiado, em âmbito nacional, na área de inovação. Com destaque internacional, o LBNF/DUNE (Long-Baseline Neutrino Facility/Deep Underground Neutrino Facility), desenvolvido pela professora do Departamento de Engenharia de Alimentos (DEALI/CSL) e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (PPGEQ/CAP), Cristhiane Guimarães Maciel Reis, em conjunto com pesquisadores da Unicamp, estuda as origens do universo.

Divulgação UFSJ

A professora, acompanhada do reitor, Marcelo Pereira de Andrade, e do pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, André Baldoni, estiveram no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para uma reunião com a ministra Luciana Santos e com o deputado federal Reginaldo Lopes. Estavam presentes por videoconferência o reitor da UNICAMP, Antonio José de Almeida Meirelles, e a diretora do Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW), Mônica Alonso Cotta. No encontro, foi apresentada a participação do Brasil e da UFSJ no projeto LBNF/DUNE, com resultados da primeira fase, que renderam ao grupo de pesquisadores o 8º Prêmio Nacional de Inovação, no último dia 26 de setembro. A ministra fez questão de ressaltar a importância da pesquisa e agradeceu o empenho da professora Cristhiane: “Uma jovem cientista em um patamar tão elevado de expertise como você é um orgulho nacional”, frisou. Cristhiane ressaltou o apoio da UFSJ para a pesquisa e se mostrou entusiasmada com os resultados e a continuidade do projeto.

O incentivo do MCTI e da FINEP para continuidade do projeto é primordial para que o Brasil continue na vitrine da Ciência como protagonista em um mega experimento, apontado como um dos mais importantes da atualidade. A participação da UFSJ consiste no desenvolvimento de médias capazes de purificar o argônio líquido a níveis menores que 100ppt. Os resultados foram reconhecidos pela ministra e a UFSJ conta com o apoio do Governo Federal e órgãos de fomento para a realização da segunda fase do projeto.

O reitor Marcelo Andrade destacou a receptividade do governo em apoiar as iniciativas das universidades federais na área da pesquisa. “Felizmente, deixamos para trás tempos de trevas, de negacionismo, e estamos experimentando o incentivo de quem valoriza a Ciência, o servidor público, a sociedade como um todo. Essa pesquisa desenvolvida pela UFSJ em parceria com a Unicamp tem âmbito internacional e resultados de ordem mundial. Estamos colocando a nossa Universidade em patamares jamais experimentados”, destacou o reitor.

O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, André Baldoni, também agradeceu “a forma entusiasmada e atenta com que a ministra recebeu as nossas demandas”, destacando que, “diante desses novos horizontes, renovamos a nossa esperança para a Ciência brasileira e para nossa instituição. Temos vários pesquisadores na UFSJ que estão empenhados em seus trabalhos e que buscam resultados que podem impactar diretamente e de forma positiva a vida de milhares de pessoas. Na PROPE, estamos acompanhando tudo com muita dedicação e vamos continuar lutando para que possamos sempre avançar”, finalizou.

Da Redação com ASCOM/UFSJ